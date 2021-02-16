Дайджест "Голоса Ислама" - 16 февраля

"Голос Ислама" представляет дайджест новостей уммы от 16 февраля:

1) Иракский Курдистан: ракетная ночь в Эрбиле

Ракетный залп по авиабазе США в Иракском Курдистане привел к гибели иностранного гражданского подрядчика и ранил еще восемь человек, включая американцев, в результате крупнейшего за год нападения на военную коалицию, возглавляемую США.

Ракеты были запущены поздно вечером в понедельник из района к югу от главного города Эрбиль, недалеко от границы с провинцией Киркук, а также упали в некоторые жилые районы недалеко от аэропорта.

Обстрел стал первым случаем почти за два месяца, когда западные военные или дипломатические объекты подверглись нападению в Ираке, после серии подобных инцидентов в прошлом году.

Ответственность за нападение на Эрбиль взяла на себя малоизвестная шиитская вооруженная группа, называющая себя «Аулия аль-Дам» или «Хранители крови».

За последний год появилось около дюжины таких групп, заявляющих о ракетных обстрелах, но представители разведок США и Ирака говорят, что все они являются прикрытием известных проиранских группировок, включая Катаиб Хезболла и Асаиб Ахль аль-Хак.

Вашингтон гневно отреагировал на обстрел базы возле международного аэропорта в Эрбиле, Президент Ирака Бархам Салех написал в Твиттере, что это нападение обозначило «опасную эскалацию и преступный террористический акт».

2) НАТО выведет войска из Афганистана, «когда придет время»

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военный блок не будет выводить свои войска из Афганистана «раньше, чем придет время». Он добавил, что Талибан* должен сделать больше для выполнения условий мирного соглашения 2020 года с США.

Замечания Столтенберга прозвучали в понедельник, а в среду и четверг министры обороны 30 стран-членов НАТО обсудят развертывание войск.

Эта встреча является их переговорами на столь высоком уровне с тех пор, как президент США Джо Байден пообещал тесно сотрудничать с союзниками, спустя четыре года напряженности при Дональде Трампе.

Главной темой виртуальной конференции станет судьба миссии альянса в Афганистане в составе 9600 человек после того, как Трамп заключил соглашение с Талибаном о выводе войск.

Теперь главным вопросом остается этот - согласится ли Байден уложиться в майский крайний срок для вывода иностранных сил или же рискнет на обострение с талибами, оставив войска в Афганистане.

«Хотя ни один из союзников не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем это необходимо, мы не уйдем раньше времени», - заявил Столтенберг на пресс-конференции. «Мы видим, что талибам по-прежнему необходимо делать больше, когда дело доходит до выполнения своих обязательств… чтобы убедиться, что они разорвали все связи с международными террористами», - сказал он.

31 января четыре высокопоставленных представителя НАТО заявили агентству Reuters, что международные войска останутся сверх установленного в мае срока, несмотря на призывы талибов к полному выводу.

3) Турция реагирует на казнь 13 своих граждан

В понедельник Турция объявила о задержании 718 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), на следующий день после того, как боевики казнили 13 турок на севере Ирака.

О массовых арестах было объявлено после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган обрушился на Вашингтон за передачу оружия РПК.

«Вы сказали, что не принимаете сторону РПК и YPG. Вы на самом деле с ними. Вы за ними», - сказал Эрдоган во время телеобращения.

Согласно данным, опубликованным Государственным департаментом, госсекретарь США Энтони Блинкен позже в понедельник сказал министру иностранных дел Турции Мевлуту Чавушоглу при первом контакте с тех пор, как он вступил в должность, что ответственность за казнь заложников несут «террористы РПК».

В понедельник министерство иностранных дел Турции вызвало посла США Дэвида Саттерфилда, чтобы сделать ему выговор за лишь условное осуждение РПК. Американцы фактически поставили под сомнение заявление официальной Анкары об ответственности РПК,

Между тем, независимые источники подтверждают, что турецких граждан (в основном военных и полицейских) расстреляли.

Озтурк Тюркдоган, председатель Турецкой ассоциации прав человека (IHD), сообщил турецким СМИ, что семья, которая опознала одного из заложников, подтвердила наличие пулевого ранения в голову, как утверждали турецкие власти. В отдельном заявлении Туркдоган сказал, что турецкие военные также несут ответственность за гибель людей, потому что они заказали операцию, зная о рисках.

4) В ОАЭ присягнул первый посол страны в Израиле

Мухаммад Махмуд аль-Хаджа был приведен к присяге в воскресенье в качестве первого посла ОАЭ в Израиле, сообщает официальное информационное агентство WAM.

Аль-Хаджа принес присягу перед шейхом Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая.

Его призвали работать над укреплением отношений между ОАЭ и Израилем, чтобы способствовать «миру, сосуществованию и терпимости», сообщает WAM.

Аль-Хаджа занимал должность директора кабинета министров иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллаха бин Заида Ан-Нахаяна.

Воскресная церемония состоялась после того, как кабинет министров утвердил открытие посольства в Тель-Авиве 24 января - в тот же день, когда Израиль объявил об открытии дипломатической миссии в Абу-Даби, которую возглавит бывший посол в Турции Эйтан Наэ.

5) Возбуждено уголовное дело в отношении участника протеста против карикатур на Пророка

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участника протеста у посольства Франции в октябре 2020 года. Как сообщает издание Кавказ.Реалии, он дал комментарий телеканалу "Дождь", в котором якобы содержался призыв к физической расправе над теми, кто оскорбляет пророка Мухаммада.

Напомним, что пикеты у посольства Франции прошли 29 октября 2020 года, их участники выступили против карикатур на пророка Мухаммада (алейхи саляту ва салям). К зданию пришли около двух десятков человек, среди которых – выходцы из Ингушетии и Дагестана. По их словам, каждый пришел туда сам по себе, заранее об акции участники не договаривались.

Репортёр "Дождя" общался с протестующими, и один из них в прямом эфире заявил о физической расправе в отношении любого, кто будет плохо говорить о пророке.

По факту этого комментария возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Подозреваемый задержан.

* - запрещены в РФ