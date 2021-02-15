Дайжест "Голоса Ислама" - 15 февраля

Наш дайджест новостей Уммы на 15 февраля:

1) Боевики РПК убили 13 турецких заложников

Военнослужащие турецкой армии обнаружили тела 13 турецких граждан, похищенных боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), в пещерном комплексе на севере Ирака, заявил в воскресенье министр обороны Турции.

Хулуси Акар сказал, что 12 жертв получили огнестрельное ранение в голову и один скончался от пулевого ранения плеча. Они были обнаружены в районе Гара недалеко от турецкой границы во время операции против РПК, начатой ​​10 февраля. По словам Акара, операция «Орлиный коготь 2» привела к гибели 48 боевиков РПК, в том числе трех высокопоставленных членов, и пленению двух боевиков.

Начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер сказал, что операция охватила территорию размером 75 на 25 километров.

«При поисках пещеры, которая была взята под контроль после интенсивных боев, были обнаружены тела 13 наших похищенных граждан», - сказал Акар из оперативного центра в Ширнаке на турецкой стороне границы. По словам Акара, жертвы были убиты в начале операции по захвату пещерного комплекса, добавив, что «все террористы в пещере… нейтрализованы». Личность турецких граждан не разглашается, и Акар сказал, что их похищение ранее не разглашалось по соображениям безопасности.

РПК со своей стороны утверждает, что все турки были турецкими военными и разведчиками, и погибли от турецких же бомбардировок.



2) Джо Байден может закрыть тюрьму в Гуантанамо

Администрация Джо Байдена приступила к официальному пересмотру будущего военной тюрьмы США в заливе Гуантанамо на Кубе, возродив обещание эпохи Обамы по закрытию печально известного объекта, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома.

Помощники, участвующие во внутренних обсуждениях, рассматривают возможность подписания исполнительного документа президентом Джо Байденом в ближайшие недели или месяцы, сообщили агентству Reuters два человека, знакомые с этим вопросом, что свидетельствует о новых усилиях по удалению «пятна на глобальном имидже Америки».

Однако такая инициатива вряд ли в ближайшее время приведет к полному закрытию тюрьмы строгого режима, расположенной на военно-морской базе Гуантанамо, в основном из-за серьезных политических и юридических препятствий, с которыми столкнется новая администрация.

Напомним, что закрытие Гуантанамо было одним из ключевых обещаний Обамы в 2009 году, которое он однако так и не выполнил. Трамп напротив держал тюрьму открытой и даже обещал заполнить ее «плохими парнями», впрочем это обещание он тоже не выполнил. Джо Байден не часто упоминал Гуантанамо в своей кампании, но в целом согласен с политикой Обамы, и к тому же закрыть объект требуют прогрессивные демократы, чья поддержка помогла ему выиграть выборы.

3) В Ираке впервые арестовали обвиняемых в убийствах протестующих

Иракские силовики арестовали четырех человек в южном городе Басра, подозреваемых в убийстве антиправительственных протестующих и журналистов, сообщает AFP в воскресенье со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности.

Аресты станут первым важным шагом на пути к справедливости лишь для некоторых из почти 600 иракцев, убитых в ходе протестов, с 2019 года. «Силы разведки арестовали четырех подозреваемых членов сети из 16 человек, ответственных за убийства активистов в Басре», - сообщил один из источников.

Источник сказал, что иракская разведка все еще работает над установлением личности оставшихся членов сети и не будет комментировать, были ли обвиняемые связаны с какой-либо политической партией или военизированными формированиями. «Они признались в своих преступлениях, в том числе в убийстве иракского журналиста Ахмада Абдессамада и ряда других активистов», - сказал чиновник.

Напомним, что с октября 2019 года сотни молодых иракцев погибли на площадях протеста от боевых пуль или баллонов со слезоточивым газом, которые пробивали их черепа или грудь. В убийствах широко обвиняли силовиков, хотя правительство Ирака неоднократно отрицало, что его силы стреляли в протестующих.

4) Насилие в Йемене

Десятки людей были убиты в ночных боях в Йемене, после того как хуситы активизировали атаки с целью захвата последнего северного оплота правительства Хади, сообщили чиновники в воскресенье.

Ранее в этом месяце хуситы возобновили наступление, чтобы захватить богатый нефтью Мариб, примерно в 120 километрах к востоку от столицы Саны.

Потеря города будет катастрофой для международно признанного правительства Йемена.

Два правительственных военных заявили, что по крайней мере 16 проправительственных солдат были убиты и 21 ранен за последние 24 часа, добавив, что «десятки были убиты» среди хуситов.

По словам одного из источников, хуситы перерезали линии снабжения района примерно в 50 км к югу от города с «целью осадить Мариб».

Повстанцы также активизировали нападения на Саудовскую Аравию, вызвав осуждение со стороны международного сообщества.

Королевство заявило, что предотвратило атаку беспилотников хуситов на южный аэропорт Абхи в субботу, всего через несколько дней после того, как в результате удара беспилотников хуситов по аэропорту загорелся гражданский самолет.

Всплеск насилия произошел вскоре после того, как США решили исключить хуситов из своего списка террористических групп, чтобы обеспечить беспрепятственную гуманитарную деятельность в Йемене и подготовить почву для возобновления мирных переговоров.

5) Умер старейший муфтий России

На 85-м году жизни скончался старейший муфтий России, почетный муфтий Пензенской области Адельша хазрат Юнкин. Свои соболезнования выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на своей странице в соцсети Instagram. Об этом сообщает издание Татар-Информ.

«Мусульмане России понесли большую утрату — ушел из жизни видный мусульманский священнослужитель, много лет служивший муфтием Пензенской области Адельша хазрат Юнкин», — пишет глава ДУМ РТ.

«От имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Прошу Аллаха простить Адельше хазрату его грехи и не отказать ему в Своей милости», — добавил Камиль хазрат.

Адельша Харисович Юнкин родился 13 марта 1936 года в Средней Елюзани Городищенского района Куйбышевской (ныне Пензенской) области — самом большом татарском селе России. После службы в армии, учебы в училище и работы механиком получил высшее духовное образование в ташкентском Исламском институте имени Имама Аль-Бухари (1981).

С 1980 по 1983 год Адельша хазрат — имам-хатыб в Астрахани, затем — имам-хатыб махалли № 44 в родной для него Средней Елюзани. С 1993 по 2017 год — муфтий Регионального духовного управления мусульман Пензенской области в составе ЦДУМ России. С 2017 года — старейший муфтий России, с 2018-го — советник муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова. Многие из его детей и внуков также стали мусульманскими религиозными деятелями.