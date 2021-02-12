Дайджест "Голоса Ислама" - 12 февраля

Наш очередной дайджест новостей на сегодня, 12 февраля:

1) Джо Байден начинает «крестовый поход» за права ЛГБТ

Президент США Джо Байден издал директиву, предписывающую посольству США в Нигерии и других странах добиваться легализации гомосексуализма в странах их проживания.

Байден дал это указание в президентском меморандуме, в котором содержится призыв к «быстрым и значимым ответам Соединенных Штатов» на нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров... и кто там еще включается в ЛГБТКИ+ во всем мире.

Новый меморандум подтверждает и дополняет предыдущие принципы, установленные президентским меморандумом от 6 декабря 2011 г. («Международные инициативы по продвижению прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров»). В заявлении президента также отмечалось, что США будут использовать все, что в их силах, включая визы и финансовые санкции, для защиты прав геев, а также для наказания правительств, которые не поддерживают права геев.

«Когда иностранные правительства пытаются ограничить права ЛГБТКИ + лиц или не обеспечивают правовой защиты на месте, тем самым способствуя созданию атмосферы нетерпимости, агентства, работающие за границей, должны рассмотреть соответствующие меры реагирования, в том числе с использованием всего спектра дипломатических инструментов и инструментов помощи, а также соответствующие, финансовые санкции, визовые ограничения и другие действия».

Американские мусульманские консерваторы между тем передают привет тем сторонникам Демократической партии, которые с восторгом восприняли избрание Байдена и отмену т. н. Muslim Ban (запрета на въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран). Вот прямо сейчас Джо Байден поручил вводить санкции, включая визовые ограничения, против мусульманских стран, в которых не соблюдают «права» ЛГБТ. Что скажут на это демократические «друзья» мусульман?

2) Трое турецких солдат погибли в ходе операций на севере Ирака

В четверг министерство обороны Турции заявило, что трое турецких солдат были убиты в ходе нового турецкого военного наступления против боевиков РПК на севере Ирака.

Двое солдат были убиты в среду в ходе столкновения, которое вспыхнуло в районе Гара на севере Ирака в первый день турецкой операции, сообщило министерство. Еще один солдат скончался от ран в четверг.

Военные заявили, что турецкие самолеты нанесли ответный удар по целям запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гара. Никаких комментариев по поводу столкновений со стороны боевиков не последовало.

Турция провела многочисленные трансграничные наземные и воздушные наступления против РПК, которая имеет базы на севере Ирака.

3) На Ближнем Востоке от ковида умерли 100 000 человек

В общей сложности 100 000 человек умерли на Ближнем Востоке после заражения Covid-19 с начала пандемии в декабре 2019 года, согласно подсчету AFP в 08:00 по Гринвичу в четверг на основе официальных данных. Всего в регионе 4 991 770 человек дали положительный результат на китайский коронавирус.

По количеству смертей Ближний Восток занимает пятое место в мире после Европы (789 310 смертей из 35 032 194 случаев), Латинской Америки и Карибского бассейна (628 398, 19 819 222), США / Канады (492 313, 28 095 746) и Азия (245 899, 15 548 576).

За последние семь дней количество новых ежедневных случаев, обнаруживаемых на Ближнем Востоке, немного выросло в среднем до 25 114 в день, что на три процента больше, чем на предыдущей неделе.

Но тенденция явно снижается с точки зрения смертей: в среднем в день регистрируется 238 смертей, что на 19 процентов ниже, чем в предыдущую неделю.

Наиболее пострадал от эпидемии Иран. В стране отмечены 58 686 случаев смерти из 1 488 981 зарегистрированного случая Covid-19, что делает ее 11-й в мире по количеству смертей.

Сильно отстает Ирак, с 13 140 случаями смерти из 634 539 случаев, затем Саудовская Аравия (6 415 371 356) и Израиль (5 233 706 416).

4) Украинская спецслужба выдворила в Беларусь 12 дагестанцев

Служба безопасности Украины выдворила в Беларусь группу уроженцев Дагестана. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на представителя дагестанской диаспоры в Украине.

Сообщается, что выходцев из Дагестана СБУ задержали в Киевской области по различным уголовным делам, но выдворяли всех как нарушителей правил пребывания в Украине, так как у них были просрочены документы.

Один из выдворенных - 24-летний уроженцец Хасавюртовского района Дагестана Шамиль Абдулкаримов, который был задержан накануне как подозреваемый в участии ячейки ИГИЛ* в Киевской области.

Как утверждают члены семьи Абдулкаримова, он не числился ни в федеральном, ни в международном розыске и имел основания для получения вида на жительство в Украине, поскольку женат на гражданке этой страны.

По словам адвоката Владимира Комлика, представляющего интересы нескольких задержанных дагестанцев, сотрудники СБУ допустили ряд нарушений украинского законодательства при выдворении Абдулкаримова и его земляков. В частности, они были лишены права на помощь адвокатов и права обжаловать решение о выдворении в суде.

5) «Принц Туркменский»: сын Бердымухамедов стал его заместителем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты республики, сообщает Turkmenportal. Согласно подписанному президентом указу, Сердар также введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Чтобы назначить его на этот пост, Бердымухамедов расширил число заместителей премьер-министра. В обязанности нового вице-премьера войдет внедрение цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью, говорится в сообщении.

Кабинет министров в Туркменистане подчинен президенту, который одновременно является и премьер-министром. Таким образом, Бердымухамедов-младший стал заместителем своего отца.

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