Дайджест Голоса Ислама - 9 февраля

Голос Ислама представляет дайджест новостей Уммы от 9 февраля:

Бывший игрок НБА принял ислам

Бывшая звезда НБА Стивен Джексон принял ислам, объявив об этом в своих социальных сетях на прошлой неделе. В своих постах в Instagram он поблагодарил американского рэпера Тона Трампа за поддержку и женщину из Канады за то, что она подарила ему молитвенный коврик. В одном из своих видео, которым он поделился в социальной сети, он декламировал исламскую декларацию веры — шахаду.

На самом деле он обратился 6 января, но совсем недавно объявил об этом публично. 42-летний мужчина сказал в интервью ReligionNewsservice.com, что он серьезно изучает ислам в течение нескольких месяцев, но был под влиянием религии Аллаха уже много лет.

Джексон ушел из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2015 году через 14 лет. В годы своей баскетбольной карьеры он играл с несколькими командами, а в 2003 году выиграл чемпионат НБА в составе San Antonio Spurs. Джексон - не первый игрок НБА, принявший ислам. Легендарный Карим Абдуль-Джаббар принял Ислам в 1968 году, прежде чем попасть в НБА.

В Британии мечети стали пунктами вакцинации

В Британии пункты вакцинации от коронавируса разворачиваются в популярных местах, таких как аптеки, а также в кинотеатрах, на футбольном поле в Лондоне и в местах отправления культа, таких как индуистский храм.

В воскресенье сотни людей были вакцинированы во временной клинике в мечети Восточного Лондона, которая обслуживает крупнейшую мусульманскую общину Великобритании. В Бирмингеме Исламский центр Аль-Аббаса вакцинирует по два человека сразу в многоцелевом зале. Мечеть рассчитывает вакцинировать до 500 человек в ближайшие недели.

Нуру Мохаммед, имам мечети, сказал, что идея преобразования помещения в клинику заключалась в том, чтобы помочь людям, которые не были «хорошо осведомлены» о кампании вакцинации, на фоне опасений и ложной информации, распространявшейся среди мусульманского сообщества.

Всего в Британии первую дозу вакцины получили уже примерно 10 процентов населения, или более 12 миллионов человек.

У Палестины появится свой почтовый индекс

Палестинская администрация (ПА) объявила в воскресенье, что начнет использовать свои собственные почтовые индексы, что будет способствовать упрощению доставки посылок на оккупированных территориях, а также утверждению суверенитета.

Международная почта, отправляемая на оккупированный Западный берег или с него, в настоящее время должна пройти через Иорданию или Израиль. В обоих случаях почта, предназначенная для оккупированного Западного берега, должна быть проверена Израилем, который контролирует ввоз товаров на оккупированную территорию.

Но в воскресенье ПА заявила, что попросила Всемирный почтовый союз уведомить своих членов о вступлении в силу палестинских почтовых индексов.

Согласно ПА, проект почтового индекса поможет создать палестинскую систему адресации, которая упростит работу с палестинской почтой, и станет важным компонентом инфраструктуры.

Арабский язык может стать обязательным для изучения в пакистанских школах

Сенат Пакистана в начале месяца принял закон, согласно которому преподавание арабского языка является обязательным во всех учебных заведениях федеральной столицы.

«Законопроект об обязательном преподавании арабского языка 2020 года» был внесен в качестве частного закона депутатом от Пакистанской мусульманской лиги Джаведом Аббаси в августе прошлого года. Он станет актом парламента после принятия Национальным собранием.

Палата приняла закон единогласно после того, как большинство представителей казначейства и оппозиции высказались в его поддержку. По их словам, этот шаг позволит молодому поколению лучше понимать Священный Коран и ислам.

В приложении к законопроекту сказано, что «арабский язык не только имеет религиозное значение для мусульман, но и входит в пятерку самых распространенных языков мира. Большое количество населения со всего мира стремится вести бизнес и работать в богатых арабских странах. Таким образом, знание арабского языка не только просветит понимание ислама и послания Священного Корана, но также расширит возможности трудоустройства и бизнеса для граждан Пакистана».

Греция взволнована из-за германско-турецкого соглашения о подводных лодках

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил обеспокоенность планами Германии по продаже ударных подводных лодок Турции, сообщило в пятницу National Herald.

Турция стремится заключить ряд оборонных сделок с Германией, в том числе по флоту подводных лодок и частей для своего национального танка.

Этот шаг приведет к тому, что Афины потеряют свое главное военное преимущество в Эгейском море и восточном Средиземноморье против Анкары, поскольку Турция приобретет почти необнаруживаемые подводные лодки типа 214 немецкого производства.

Выступая на онлайн-конференции «Европа 2021», Мицотакис напомнил о санкциях США в отношении оборонной промышленности Турции после покупки Турцией российских С-400.

Согласно новостному сайту, министр обороны Греции Никос Панагиотопулос попросил министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приостановить продажу подводных лодок, но его немецкий коллега отклонил эту просьбу.

«Программу по строительству и продаже в Турции шести подводных лодок типа 214 нельзя остановить или даже отложить, потому что строительная компания Thyssen связана контрактами, подписанными с 2002 года», - цитирует Крамп-Карренбауэра National Herald.

Греция, Кипр и Франция призывают Германию прекратить экспорт оружия в Турцию до тех пор, пока она не откажется от спора с Грецией и не прекратит разведку углеводородов у берегов Кипра. Германия отвергла предложение об эмбарго на поставки оружия в страну в преддверии саммита Европейского союза в декабре.