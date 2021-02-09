В Татарстане находят "сплошной экстремизм": писательницу Фаузию Байрамову также ждет суд

В этом месяце в судах Татарстана много значимых "экстремистских дел": получивший известность в мире позорный "процесс по делу татарских бабушек", которых хотят обвинить в экстремизме из-за чтения тафсиров Корана Саида Нурси на турецком языке, очередное заседание которого намечено на 24 февраля в г. Набережные Челны.

Помимо этого, заседание по иску прокуратуры Татарстана о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) пройдет в Верховном суде республики 24 февраля. Прокуратура обратилась в суд с иском на прошлой неделе. Ведомство считает, что деятельность Всетатарского общественного центра "противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер". В связи с чем Президиум ВТОЦ выступил с призывом собрать 13 февраля 2021 года экстренный расширенный Курултай татарского народа, куда "приглашаются делегаты от татар Татарстана, РФ и со всех стран мира, желающие и имеющие возможность приехать в Казань, делегаты со всех национальностей всего мира, представителей со всех общественных организаций, партий и религиозных объединений", так как этот "экстренный Курултай является вынужденный мерой для защиты и сохранения татарского народа".

Также 9 февраля в Набережночелнинском городском суде будет рассмотрено административное дело в отношении писателя, кандидата исторических наук, общественного деятеля Фаузии Байрамовой. В основу обвинения в подстрекательстве к нарушению территориальной целостности взяты выводы экспертизы по выступлению Байрамовой на научно-практической конференции, проведенной Всетатарским общественным центром (ВТОЦ) в Казани 20 февраля 2020 года.

— Ни для кого не секрет, что в России диктатура, что национальных республик сегодня-завтра уже не будет. Мы, татарская интеллигенция, ищем пути сохранения нашего народа в таких условиях. Есть только два пути — народ находит способы самосохранения или народу помогает свое государство. У татар своего государства нет. К сожалению, в Татарстане нет стратегии по сохранению татарского народа. Татарстан сам как республика на грани исчезновения. Надо было это как-то донести до нашего народа. Многие думают, что они всегда так будут петь и плясать. Но очередь дойдет и до песен и плясок, потому что у народа, у которого нет своего образования, не будет ни культуры, ни литературы. В своем выступлении я привела цитату из произведения Хади Атласи, где он говорит, что народ сохранится, если только у него есть свое государство, — сказала Фаузия Байрамова в комментарии для "Idel.Реалии" перед судом 9 февраля.

По ее словам, выступление на конференции в прошлом году было записано, переведено на русский язык и отправлено в прокуратуру. Общественный деятель считает это административное дело, а также дело против ВТОЦ "подготовкой к уничтожению Татарстана как республики".

— Мы единственные, кто можем открыто это критиковать. Убрав нас, они убирают все голоса против [ликвидации республик].

Фаузия Байрамова должна предстать перед судом по статье 20.3.2 КОАП РФ, предусматривающей штраф от 30 до 60 тысяч рублей. Сама она с обвинением не согласна, как и не согласна с переводом своего выступления, который, по ее мнению, сделан с ошибками. В 2020 году Фаузия Байрамова уже была оштрафована на 10 тысяч рублей за речь, которую она произнесла в прошлом году на Дне памяти павших при захвате Казани войсками Ивана Грозного.

На Дне памяти писательница заявила, что сегодня необходимо "открыть народу великий самообман", татары "на глазах у всего мира" теряют "свою нацию, идентичность" и "себя", а правит татарами "колониальная администрация".

Хади Атласи, который был процитирован в выступлении Байрамовой на конференции в прошлом году, был известным общественным деятелем, депутатом Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии, историком, тюркологом, педагогом. Также считал, что будущее татарского народа зависит от его образовательного уровня. Был дважды осужден на 10 лет. В 1936 году Военным трибуналом Приволжского военного округа Атласи был признан руководителем контрреволюционной националистической повстанческой шпионской организации, ставившей целью свержение советской власти и создание тюрко-татарского государства. 28 октября 1937 года приговорен к смертной казни. Расстрелян 15 февраля 1938 года — активисты в Казани собираются в этот день, чтобы почтить его память. Хади Атласи был реабилитирован в мае 1958 года за отсутствием состава преступления.