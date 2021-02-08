Дайджест "Голоса Ислама" - 8 февраля

Индия подарила Афганистану полмиллиона вакцин от коронавируса

Афганистан получил 500 000 доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 из Индии, это первые вакцины, полученные на сегодняшний день.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Афганистана Вахида Маджруха, который разговаривал с журналистами в аэропорту Кабула, когда он получил партию в воскресенье, страна все еще ожидает разрешения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на экстренное применение вакцины.

Вакцина AstraZeneca-Оксфордского университета производится Институтом сыворотки в Индии. Интересно, что самой Индии вакцин не хватает, но Дели уже приступил к программе распространения вакцины среди своих соседей. Про «мягкую силу» Дели не забывает.

После утверждения вакцины первоначально ее будут вводить медицинским работникам страны и пожилым гражданам с историей хронических заболеваний, в соответствии с принципами ВОЗ.

Гаагский трибунал может расследовать израильские военные преступления

В пятницу Международный уголовный суд в Гааге постановил, что он обладает юрисдикцией над ситуацией на оккупированных палестинских территориях, что позволило трибуналу начать расследование военных преступлений.

Обвинитель МУС Фату Бенсуда запросила у суда юридическое заключение о том, распространяется ли его действие на районы, оккупированные Израилем, после объявления в декабре 2019 года, что она хочет начать полное расследование.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил МУС как «политический орган», в то время как США заявили, что у них «серьезные опасения» по поводу этого решения. Палестинцы назвали это «победой справедливости».

В заявлении МУС говорится, что судьи «большинством голосов решили, что территориальная юрисдикция Суда в отношении ситуации в Палестине ... распространяется на территории, оккупированные Израилем с 1967 года, а именно на Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим».

Палестина является государством-участником суда, присоединившись к суду в 2015 году, но Израиль не является его членом.

Суд добавил, что его решение не было постановлением о палестинской «государственности», а вытекало из положения Палестины как государства-участника в соответствии с основополагающим Римским статутом МУС.

Катар поможет Газе на 360 миллионов долларов

Правительство Катара заявило, что предоставит сектору Газа помощь в размере 360 миллионов долларов в течение текущего года, возобновив программу, которая помогла уменьшить боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Катар, богатая энергоресурсами страна Персидского залива, с 2018 года ежемесячно дает Газе 20 миллионов долларов. Платежи позволяют оплатить необходимую электроэнергию, помогают ХАМАС покрыть зарплаты его государственных служащих и ежемесячные выплаты в размере 100 долларов десяткам бедных семей. Катар также выделил дополнительные средства на такие проекты развития, как строительство новых дорог и больниц.

Катарская помощь, предоставленная с согласия Израиля, оказала некоторое облегчение местной экономике и рассматривается как фактор, предотвращающий перерастание напряженности между Израилем и ХАМАС в полномасштабное возобновление боевых действий.

Катарское заявление прозвучало в то время, когда ХАМАС и Палестинская администрация пытаются провести новые выборы на палестинских территориях. Голосование задумано как ключевой шаг к примирению.

Новый премьер-министр Ливии — бывший каддафист и строительный магнат

В пятницу 75 ливийских делегатов, отобранных ООН - от региональных и племенных деятелей до представителей политических фракций - проголосовали в Женеве за временного премьер-министра и трех членов президентского совета, каждый из которых представляет один из основных регионов Ливии.

Абдуль-Хамид Дбейба, бизнесмен, ставший политиком, был выбран новым временным премьер-министром Ливии после длительных переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций, направленных на прекращение десятилетнего конфликта в этой североафриканской стране.

Дбейба вместе с президентским советом, состоящим из трех членов, будет выполнять важную и сложную задачу по подготовке почвы для справедливых и прозрачных национальных выборов в декабре, а также по обеспечению безопасного участия ливийцев в избирательном процессе.

Избрание Дбейбы стало для многих неожиданностью, учитывая тесную связь строительного магната с бывшим диктатором Ливии Муаммаром Каддафи.

Дбейба родился в 1959 году в западном городе Мисрата, который традиционно считался оплотом сопротивления четырехдесятилетнему захвату власти Каддафи. В начале своей карьеры он переехал в Канаду, чтобы получить диплом инженера в Университете Торонто. Он вернулся в свой родной город в разгар строительного бума, когда в конце концов привлек внимание ближайших соратников Каддафи.

Его опыт вскоре завоевал доверие Каддафи, который в 2007 году поручил ему руководить государственной Ливийской инвестиционно-девелоперской компанией (LIDCO), отвечающей за некоторые из крупнейших проектов общественных работ в стране, включая строительство 1000 единиц жилья. в родном городе лидера Сирте.

Египет освободил журналиста Al Jazeera

Махмуд Хусейн, журналист катарской телекомпании Al Jazeera, был освобожден после четырех лет, проведенных в египетской тюрьме.

54-летний гражданин Египта наконец то встретился со своей семье дома в Каире, сообщил агентству AFP источник в службе безопасности и его дочь Аззара Хусейн, но условия освобождения под залог в полицейском участке на юге Каира все еще дорабатываются.

«Его отец умер, не застав этот момент, он долго ждал этого», - сказала мать Хусейна AFP перед приездом сына.

Она была окружена толпами родственников, а сторонники установили разноцветные огни, чтобы отпраздновать возвращение Хусейна.

«Несмотря на то, что есть условия освобождения под залог... хвала Аллаху, папа уже не в полицейском участке. Свободу всем угнетенным», - заявила в Твиттере другая его дочь, живущая в Париже, Айя Хусейн.

Правозащитники и журналисты неоднократно призывали освободить Хусейна, а в мае 2019 года прокуратура даже постановила, что он должен быть выпущен на волю. Но неделю спустя Верховная прокуратура Египта предъявила ему еще один набор обвинений и повторно распорядилась о его задержании.

Освобождение Хусейна произошло чуть более чем через две недели после восстановления дипломатических отношений между Египтом и Катаром после трех лет кризиса в Персидском заливе. Работа Al Jazeera прямо называлась в качестве одной из причин конфликта. Теперь же освобождение Хусейна почти напрямую связывают с потеплением в отношения Каира и Дохи.

В Москве силовики помешали одиночному пикету в поддержку черкесского активиста

В Москве полицейские задержали активистку Дину Пхунтсок во время одиночного пикета в поддержку черкесского общественника Мартина Кочесоко, которого судят по делу о наркотиках, сообщают Кавказ.Реалии.

В Тверском ОВД Пхунтсок сообщили, что ее задержание связано с пандемией, а также недавними антиправительственными митингами, которые 23 и 31 января были массово организованы в ряде городов России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На этом фоне ввиду соответствующего распоряжения властей любые акции нежелательны, отметили Пхунтсок в полиции.

"Когда закончится это распоряжение - неизвестно, - комментирует Дина Пхунтсок. - К плакатам именно никаких претензий с их стороны не было. Лично мне сначала сказали, что нарушаю санитарные нормы, ведь я действительно была без маски, только в шарфе. Составили протокол об административном задержании и отпустили через два с лишним часа. Обычно я стараюсь провести пикет в день суда, но в этот раз получилось раньше в связи с моим днем рождения 8 февраля".

Ожидается, что 8 февраля Кочесоко вынесут приговор.