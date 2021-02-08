Финансовое состояние и изменение режима работы сайта

Дорогие читатели, ас-саламу алейкум!

Прежде всего позвольте поблагодарить тех из вас, кто продолжает оказывать нашему сайту материальную и иную поддержку. Сейчас "Голос Ислама" существует исключительно за счет сборов от его читателей, то есть вас, да воздаст вам Аллах за это благом в обоих мирах.

Однако к сожалению, несмотря на все обращения, сборы читателей снизились до того уровня, который не позволяет нам работать в том режиме, в котором мы работали до сих пор. Поэтому с сегодняшнего дня, 8 февраля 2021 года до улучшения нашего финансового состояния, ин ша Аллах, мы переходим на новый режим работы - вместо нескольких новостных статей в день теперь будет публиковаться один обзор главных новостей в день, и вместо трех редакционных статей в неделю будут выходить две - в начале и в конце недели.

Кроме того, на сайте продолжат публиковаться статьи нерегулярных авторов, которые пишут на общественных началах. Если вы желаете стать одним из них, вы можете написать нам: backgolosislama@gmail.com

Надеемся, что со временем наше финансовое положение поправится и позволит нам вернуться к более интенсивному вещанию. Напоминаем, что финансовую поддержку сайту можно оказывать через безопасную программу - благодаря ей ваши донаты сперва поступают на легальную западную благотворительную платформу, в которой зарегистрировано множество самых разных пользователей, а уже с нее поступают нам, в результате чего финансовые органы страны вашего проживания не видят, куда идут ваши пожертвования.

Стать нашим спонсором на регулярной или разовой основе можно, пройдя по этой ссылке:

https://golosislama.com/page.php?id=8

Да благословит вас Аллах.