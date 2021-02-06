Удар по золотому динару в Индонезии

На днях произошло событие, которое не вызвало резонанса в мировых исламских СМИ, так как на первый взгляд оно имеет локальный характер. Однако это та новость, которая является поводом задуматься о проблеме общеисламского масштаба.

В Индонезии, Депоке в Западной Яве был арестован Заим Саиди (на фото), создатель и руководитель сети исламских торговцев, которые использовали для товарно-денежного обмена не национальную валюту страны (рупий), а исламский золотой динар и серебряный дирхам, которые они внедряли с этой целью. Теперь за нарушение закона о национальной валюте Индонезии ему грозит лишение свободы на 15 лет.

Все это происходит на фоне продолжающегося в мире бума криптовалют, а также неуклонного роста цены на золото последние двадцать лет.

То есть, как видно, те, кто вкладываются в альтернативные государственным валюты и в золото хорошо выигрывают, и сегодня среди них есть немало финансистов-мусульман.

Однако мало кто знает, что еще до того, как это стало трендом, были мусульманские энтузиасты возрождения исламской монетарной системы, основанной на этих принципах. То есть, когда валютой являются не обязательные для использования в стране деньги, эмитируемые и оцениваемые центральным (нацинальным банком), привязанные к долларам США, а значит к ростовщическим активам Федеральной Резервной Системы, а то, что в этом качестве выбрано самими участниками оборота, чем в исламском мире традиционно были золотой динар, серебряный дирхам, а также фулус - деньги, выпускаиваемые ассоциациями торговцев.

Этой моделью интересовались многие лидеры стран, позиционировавшие себя как исламские - от Хомейни до Эрбакана и Махатхира, однако, ни в одной из них центральные банки не позволили ее внедрить. Лишь в ИГ было декларировано введение в оборот золотого динара, но это носило скорее пропагандистский характер, так как реальный оборот все равно происходил в долларах и национальных валютах соседних стран.

Удалось реализовать ее лишь в штате Келантан Малайзии, где эту инициативу поддержал местный султан, и в соседней Индонезии, где этим занимался Заим Саиди. Инициатива включала в себя не только торговлю в динарах, дирхамах и фулусах, но и сбор и распределение в них закята, что по мнению ее сторонников соответствует требованиям Шариата к валюте, в которой взимается закят в отличие от обеспеченных активами ФРС государственных валют. Также для развития этой инициативы в ногу со временем рассматривалась возможность эмиссии в привязке к физическим динарам и дирхамам их электронных эквивалентов, что позволяло бы расплачиваться ими с карт и с телефонов, как это делается криптовалютами.

Однако все эти инициативы не нашли поддержки в масштабах Уммы, а теперь и в одной из редких стран, где их предприняли местные энтузиасты, по ним нанесен удар. Тем временем мусульманские финансисты вовсю пользуются достижениями западных новаторов, которым удалось внедрить и распространить альтернативные государственным монетарные системы.

Поучительная и печальная история...