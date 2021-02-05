Дагестан — российский лидер по «экстремистским преступлениям»

Дагестан стал лидером среди регионов РФ по числу преступлений экстремистской направленности за 2020 год. Их в республике было совершено 69, сообщает Генпрокуратура РФ.

В первой десятке расположился и Краснодарский край. Он занимает девятое место с 20 экстремистскими преступлениями за год. Ингушетия - на 11-м месте, Адыгея - на 13-м, Ставропольский край - на 17-м, Кабардино-Балкария - на 21-м, Карачаево-Черкесия - на 41-м, Северная Осетия - на 48-м. Меньше всего преступлений такого рода зафиксировано в Чечне: один инцидент и 77-е место.

Адвокат Александр Попков в интервью изданию Кавказ.Реалии выразил скепсис в отношении статистики:

"Мне кажется, что статистика достаточно «дутая» и не отражает реальной ситуации. Сейчас правоохранительные органы вкладывают в размытое понятие «экстремизм» все что угодно, вплоть до участия в митингах. Мы это встречали в материалах уголовных дел в Адыгее и Сочи", - говорит юрист.

Из опубликованной статистики напрашивается вывод об увеличении числа экстремистских преступлений и, как следствие, о росте напряжения в обществе, - однако такое умозаключение нельзя назвать корректным, отмечает руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев.

По его словам, массовость экстремистских (в понимании сегодняшней правоприменительной практики) высказываний в интернете - не повод "закручивать гайки", превращать "экстремистские" статьи в инструмент массовых репрессий.