Французское правительство преследует мусульманский бизнес в стране

Французское правительство потребовало от своих инспекторов найти законное оправдание для закрытия предприятий, управляемых мусульманами, в рамках так называемой политики страны по «борьбе с сепаратизмом», сообщили в четверг турецкие СМИ со ссылкой на отчет, опубликованный на Mediapart, независимом французском журнале с онлайн-расследованиями.

Согласно журналу французские министерства якобы потребовали от аудиторов представить «юридические оправдания», такие как нарушение стандартов санитарии или доказательства, подтверждающие «сепаратистские» подозрения, для оправдания закрытия мусульманских коммерческих предприятий.

Официальные лица из организации «Борьба с исламизмом и выходом сообществ» (CLIR), созданной в 2018 году и в основном нацеленной на мусульманские общины, на данный момент проверили около 18000 предприятий.

Согласно отчету, более 400 принадлежащих мусульманам предприятий и компаний были вынуждены закрыть свои двери из-за давления со стороны властей.

Выразив обеспокоенность незаконными требованиями, один из инспекторов сказал Mediapart, что их попросили закрыть предприятия, даже не связанные с радикализмом, «любой ценой». Согласно статье, метод, который им сказали использовать, прост: «Направляйтесь чеченскую общину, магазины халяльного шашлыка или мусульманских парикмахеров».

Всеобщая конфедерация труда опубликовала 18 января заявление, в котором подчеркивается, что цель операций, определенных CLIR, не была включена в должностные инструкции аудиторов.

Назвав эту практику «злоупотреблением полномочиями инспекции труда», в заявлении подчеркивается, что инспекция была незаконной и нацелена на жителей-мусульман.

Напомним, что в конце января специальная комиссия Национального собрания Франции утвердила «хартию республиканских ценностей», которая ранее была внесена ​​президентом страны как законопроект по борьбе с «исламистским сепаратизмом».