Косово и Израиль установили дипломатические отношения

Израиль и Косово установили дипломатические отношения в понедельник в ходе онлайн-церемонии. Это случилось благодаря соглашению при посредничестве США, которое включает в себя обязательство Косово открыть посольство в Иерусалиме. Тем самым Косово станет первой страной с мусульманским большинством, чье посольство будет открыто в Иерусалиме, а не Тель-Авиве.

Израиль рассматривает свои новые связи с балканской страной как часть более широкой нормализации отношений с арабскими и мусульманскими странами в соответствии с соглашениями, которым оказывал покровительство бывший президент США Дональд Трамп.

Для Косово же это просто огромный успех. После того как Сербии удалось добиться отзыва дипломатического признания Косова от нескольких стран третьего мира, сейчас Косово признано таким важным международным игроком как Израиль.

Напомним, что Трамп объявил о нормализации отношений двух стран в сентябре в качестве дополнительной статьи к экономическому соглашению между Косово и Сербией. В рамках этой сделки Сербия, уже имеющая связи с Израилем, также согласилась открыть посольство в Иерусалиме.

Во время церемонии подписания, состоявшейся с помощью видеоконференции Zoom, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази сказал, что новые связи являются «историческими» и «отражают изменения в регионе и во взаимоотношениях арабского (и) мусульманского мира с Израилем».

Ашкенази сказал, что получил официальный запрос из Косово об открытии посольства в Иерусалиме, которое, как надеются израильские власти, откроется к концу марта.

На данный момент лишь две страны - США и Гватемала - открыли посольства в Иерусалиме. Другие, в том числе Малави и Гондурас, пообещали сделать это в будущем.

Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стублла заявила, что Косово и Израиль связывают «исторические узы», и оба они «стали свидетелями долгого и трудного пути к существованию в качестве народа и становлению государствами».

Харадинай-Стублла сказала, что Косово получило поддержку соглашения от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс приветствовал новые отношения Израиля и Косово, написав в твиттере: «Более глубокие международные связи способствуют укреплению мира и стабильности на Балканах и Ближнем Востоке».

Некоторых наблюдателей удивило, что Косово следует в фарватере политики Трампа, даже после того как тот перестал быть президентом. Впрочем, видимо Приштина понимает, что позиция администрации Байдена не столь уж расходится с позицией Трампа.

Но решение Косово открыть посольство в Иерусалиме совсем не обрадовало Европейский союз.

«Это решение разводит Косово с позицией ЕС по Иерусалиму», - сказал официальный представитель ЕС Питер Стано, указав, что все посольства стран ЕС в Израиле, а также делегация ЕС расположены в Тель-Авиве, на основании соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и решения Совета Европы.

Стано добавил, что окончательный статус Иерусалима как будущей столицы обоих государств должен быть определен путем переговоров между израильтянами и палестинцами.

«Напомню, что Косово определило интеграцию с ЕС в качестве своего стратегического приоритета и, как ожидается, будет действовать в соответствии с этим обязательством», - сказал он, более чем ясно намекнув косоварам, что им следовало бы оглядываться больше на Европу, чем на США.

На той же пресс-конференции журналист из Косово спросил, каковы могут быть последствия для Приштины и что дает ЕС право осуждать Косово, если ее независимость до сих не признана пятью странами ЕС (Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания) и, следовательно, Косово не может стать кандидатом на вступление в ЕС или хотя бы получить либерализацию визового режима.

Стано уклончиво ответил, что от ЕС логично ожидать, что Косово продвинется по пути вступления в ЕС через согласование с политикой и принципами ЕС. Он добавил, что с 2008 по 2020 год ЕС потратил 2 миллиарда евро на помощь Косово в развитии. Стано также добавил, что Сербия, которая также объявила об открытии посольства в Иерусалиме в рамках той же сделки при посредничестве Трампа, не предприняла никаких конкретных шагов с момента первоначального объявления.

Сербия к слову недовольна тоже. «В последние годы мы приложили серьезные усилия для развития отношений с Израилем, и мы не довольны этим решением», - заявил во вторник министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в эфире общественной телекомпании RTS. Этот шаг Израиля «несомненно повлияет на отношения между Сербией и Израилем», добавил он.

Косоваров раскритиковала Турция.

«Позиция властей Косово противоречит международному праву, в том числе, резолюциям ООН. Позиция Приштины не вносит вклада в борьбу палестинского народа и наносит удар по продвижению мирного диалога на основе принципа «два государства для двух народов», - заявил спикер министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Ну а что же палестинцы? Да ничего хорошего. Их никто ни о чем не спрашивает и их мнение никому не интересно. Причем если раньше Израиль не признавал Косова, потому что опасался, что такое одностороннее признание послужит прецедентом и палестинцы провозгласят свое государство, то очевидно, что сейчас израильтян уже не волнует этот прецедент.

Справедливости ради, позиция Палестины внесла свой вклад в случившееся. Палестинцы по старой привычке были привержены Движению неприсоединения и связям с «антиимпериалистической» Югославией. На практике это выражалось в совершенном неприятии «проамериканского» Косова, жители которой испытывали геноцид со стороны сербов, подобно тому как сами палестинцы страдали от израильтян, и в дружбе с Белградом. В итоге, палестинцев в один момент кинул и Белград и Приштина. Только Косова (в отличие от Сербии) имеет право сказать, что ничего не должно Палестине...