"Нам ее не жаль": реакция рохинджа на переворот в Мьянме

Беженцы рохинджа в Бангладеш осудили военный переворот в Мьянме, но говорят, что им ничуть не жаль отстраненной от власти фактического лидера Аунг Сан Су Чжи.

В интервью Al Jazeera в обширном лагере беженцев Кутупалонг в бангладешском районе Кокс-Базар, лидер общины рохинджа Мохаммад Юнус Арман (на фото) сказал, что военные Мьянмы убивали их семьи в штате Ракхайн, когда Аунг Сан Су Чжи была у власти.

«Она промолчала об этом. Она даже не произнесла слова «рохинджа». Когда-то мы молились за ее успех и относились к ней как к нашей королеве. Но после 2017 года мы осознали ее настоящий характер», - сказал он.

«Нам не жаль, что она [Су Чжи] сейчас отстранена от власти», - сказал Арман.

Кокс-Базар на юге Бангладеш является домом для более чем одного миллиона человек, в основном мусульман-рохинджа, живущих в тесных лагерях - крупнейшем в мире поселении беженцев - после того, как они бежали в 2017 году от геноцида в Аракане.

На данный момент Мьянма заявляет, что поддерживает репатриацию рохинджа в соответствии с двусторонним соглашением, и Бангладеш ожидает, что этот процесс начнется уже в этом году. В прошлом месяце Дакка начала переселение некоторых беженцев на Бхасан Чар, изолированный остров в Бенгальском заливе. К настоящему времени на подверженный наводнениям остров было отправлено около 7000 рохинджа.

Между тем переворот в Мьянме, последовавший за убедительной победой правящей партии Национальной лиги за демократию Аунг Сан Су Чжи в ноябре 2020 года, вызвал сомнения по поводу репатриации рохинджа.

«Последние четыре года мы говорим о нашем безопасном возвращении на родину в Мьянме, но на этом фронте не было достигнуто никакого прогресса», - говорит Арман.

Сайед Уллах, еще один лидер общины рохинджа в лагере Тхингхали, сказал что их не волнует переворот на родине.

«Мы давно жили при военном режиме. Гражданское правительство Аунг Сан Су Чжи ничего для нас не сделало. Они не протестовали против геноцида нашей общины», - сказал он.

Однако, он опасается, что военный переворот означает «более неопределенный процесс репатриации».

«Теперь, когда у власти находятся военные, мы чувствуем, что процесс репатриации еще больше застопорился. Армия никак не может позволить нам вернуться на родину» - говорит Сайед Уллах.

Переворот встревожил Бангладеш, которая опасается, что новое военное правительство не выполнит условия соглашения о репатриации рохинджа.

В последние несколько лет у соседей были разногласия из-за неоднократных остановок процесса репатриации, что побудило Дакку отправить некоторых беженцев в Бхасан Чар.

Во вторник министр иностранных дел Бангладеш А.К. Абдул Момен сказал, что смена режима в Мьянме «не обязательно препятствует процессу репатриации».

«Мы должны подождать и посмотреть», - сказал он, добавив, что Бангладеш обеспокоен переворотом в Мьянме.

«Мы всегда верим в поддержку демократического процесса. Военный переворот не может быть решением», - сказал он.

В заявлении, опубликованном в понедельник в ответ на переворот, министерство иностранных дел Бангладеш заявило: «Как ближайший и дружественный сосед, мы хотели бы видеть мир и стабильность в Мьянме».

«Мы настойчиво развиваем взаимовыгодные отношения с Мьянмой и работаем с Мьянмой над добровольной, безопасной и устойчивой репатриацией рохинья, проживающих в Бангладеш», - говорится в сообщении.

Но эксперты по международным отношениям говорят, что переворот в Мьянме убрал «фасад демократии» в стране и что вероятность репатриации рохинджа еще больше уменьшилась.

«Не может быть настоящей демократии, когда 25 процентов мест автоматически выделяются военным, которые также контролируют четыре основных министерства. Поэтому, несмотря на выборы, военные так и не отказались от власти», - говорит Азим Ибрагим, автор книги «Рохинджа: скрытый геноцид в Мьянме».

Ибрагим утверждает, что правительство, лишившее миллионы своих граждан права голоса, «никогда не было настоящей демократией».

Он сказал, что опасается, что военные Мьянмы теперь будут «делать то, что им заблагорассудится», и призвал международное сообщество «провести красную линию с помощью суровых санкций, если военные попытаются усилить свои атаки на группы меньшинств».

«Это также первая внешнеполитическая проверка Джо Байдена», - добавил он, имея в виду только что назначенного президента Соединенных Штатов.

Али Риаз, профессор Университета штата Иллинойс в США, говорит, что процесс демократизации, начатый в 2011 году в Мьянме, привел к «гибридному режиму - режиму, имеющему как демократические, так и авторитарные черты».

В том году Мьянма начала переход к гражданскому правительству после пяти десятилетий военного правления.

«Это была инклюзивная репрессивная система. Правительство Су Чжи было обязано военным, и у него было очень мало возможностей для маневра по политическим вопросам. Однако до военного самодержавия оставался шаг. Переворот вернул время вспять. Мы наблюдаем регресс от гибридного режима к военному авторитаризму», - сказал он.

Риаз сказал, что не видит разницы между военными и гражданским правительством в Мьянме в том, что касается репатриации рохинджа.

«Правительство Су Чжи представляло позицию военных. Политика этнической чистки была разработана и начала осуществляться военными задолго до прихода к власти правительства Су Чжи», - сказал он.

«Попустительство правительства Су Чжи еще больше ускорило его. Нет оснований полагать, что военные намерены изменить курс, если не будет достаточного международного давления».