Процесс по делу татарских бабушек и запрету книг С. Нурси перенесен на 24 февраля

Процесс по делу татарских бабушек в г. Набережные Челны, которых обвиняют в чтении тафсиров (толкований) Корана "Рисале-и Нур", написанных известным турецким просветителем и ученым Бадиуззаманом Саидом Нурси, перенесен на 24 февраля. Процесс начался 2 февраля по делу о создании татарскими бабушками "экстремистского сообщества", целью которого было изучение Ислама, Корана и тафсиров, официально изданных в министерстве по делам религии Турецкой Республики. Как было объявлено в зале суда, причиной переноса судебного заседания стало заболевание родственника судьи. Мусульмане это восприняли как дополнительную возможность еще некоторое время совершать дуа (молитвы) за справедливое решение.

Параллельно по этому же делу идет процесс по запрету книг Саида Нурси в оригинале на турецком (османском) языке. Ранее, в 2007 году, несмотря на многочисленные призывы мусульман России и мира, международных исламских центров и университетов о недопустимости запрета, по решению Коптевского районного суда Москвы несколько книг Саида Нурси в переводе на русский язык были запрещены и объявлены "экстремистскими". В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив переводы Саида Нурси на русский язык.

Процесс по запрету книг Саид Нурси в оригинале на турецком (османском) языке начался 12 января, был перенесен на 25 января, затем, как сообщают турецкие СМИ, по просьбе ДУМ Татарстана, был снова перенесен на 24 февраля. Адвокаты книг предоставят суду официальные документы о том, что книги Саида Нурси не запрещены ни в одной стране мира, официально печатаются в министерстве по делам религии (Диянете) Турции, о том, что книги Нурси, хотя и содержат доводы и аргументы о преимуществах Ислама перед другими религиями и философскими системами, но в них нет агрессивных призывов или попыток побудить читателей к насилию.

Просим всех неравнодушных мусульман присоединиться к молитвам десятков тысяч мусульман о том, чтобы решение суда по делу бабушек и запрету исламских книг принесло добрые результаты и пользу для Ислама и мусульман России.

На изображении: новость в турецких СМИ о переносе даты суда по книгам "Рисале-и Нур".