Дагестан: полковник полиции обвинил ФСБ в заказе дела о терроризме против него

Бывший начальник полиции Кизлярского райна Дагестана Гази Исаев был обвинен в терроризме после того, как разоблачил коррупцию главы района Александра Погорелова. Об сам Исаев заявил в письме на имя президента РФ Владимира Путина, сообщает «Черновик».

"Я стал террористом, как только задел интересы спецслужб в Кизлярском районе. Согласно требованиям прокурора Кизляра, сотрудниками вверенного мне отдела были собраны несколько материалов, обличающих коррупцию, в отношении главы администрации Кизлярского района Александра Погорелова. Он, как оказалось был источником информации спецслужбы", – цитирует письмо Гази Исаева "Черновик".

По словам Исаева, Погорелов неоднократно предупреждал его, что имеет покровителей в центральном аппарате ФСБ и угрожал сотрудниками этой спецслужбы.

Напомним, что Гази Исаев был задержан органами ФСБ 22 ноября по обвинению в организации убийства, терроризме и участии в организации "Имарат Кавказ"*. По версии следствия, Исаев лично доставил на автомобиле на автостанцию в Кизляре для поездки в Москву одну из смертниц, совершившую взрыв в метро в 2010 году.​ Но сам он называет уголовное дело, возбужденное в отношении себя заказным и сфабрикованным.

* - запрещены в РФ