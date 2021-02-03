Первые шаги Джо Байдена на Ближнем Востоке: надежда для Ирана и разочарование для ОАЭ?

Администрация президента Джо Байдена на прошлой неделе намекнула, что политика США на Ближнем Востоке все же изменится, когда объявила о пересмотре массивных пакетов вооружений для Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

В свой первый полный рабочий день госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что его главные приоритеты будут включать устранение катастрофы для гражданского населения в Йемене, где союзник США Саудовская Аравия воюет с про-иранскими хуситами.

«Мы видели кампанию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая также способствовала тому, что по многим оценкам является наихудшим гуманитарным кризисом в мире сегодня, и это о чем-то говорит», - заявил Блинкен на пресс-конференции.

«Даже в разгар этого кризиса жизненно важно, чтобы мы делали все возможное для оказания гуманитарной помощи народу Йемена, который отчаянно в ней нуждается», - сказал он о стране, где 80 процентов из 29 миллионов человек полагаются на гуманитарную помощь, чтобы просто выжить.

Государственный департамент США заявил, что временно приостанавливает продажи оружия, санкционированные бывшим президентом Дональдом Трампом, включая боеприпасы в Саудовскую Аравию и новейшие самолеты F-35 на 23 миллиарда долларов в Объединенные Арабские Эмираты.

Блинкен сказал, что проверка является обычным делом для любой новой администрации, чтобы гарантировать, что продажа «продвигает наши стратегические цели».

Объединенные Арабские Эмираты должны стать первой арабской страной, которая получит универсальные истребители-невидимки после того, как они согласились нормализовать отношения с Израилем — причем сам Блинкен поддерживает такую нормализацию.

Юсуф аль-Отайба, посол ОАЭ в Вашингтоне, заявил, что ожидал пересмотра и назвал пакет вооружений «мощным сдерживающим фактор» - завуалированная ссылка на Иран.

«Это также позволяет ОАЭ взять на себя большую часть регионального бремени коллективной безопасности, высвободив активы США для решения других глобальных проблем, что является давним приоритетом для обеих партий».

Законодатели Демократической партии Байдена выразили опасения по поводу сделки, так как думают, что она вызовет гонку вооружений, но не смогли заблокировать продажу, пока Трамп находился у власти.

Аннель Шелин, научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси, вашингтонского аналитического центра, критикующего военное вмешательство, сказала, что пересмотр «обнадеживает», и что стало неожиданностью, что пострадали не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ.

«Это может отражать осознание администрацией Байдена того, что, хотя ОАЭ провели умелую PR-кампанию, они в равной степени виноваты в бедах в Йемене и фактически проводят более агрессивную внешнюю политику, чем саудовцы, например в Ливии» - сказала она.

Блинкен уже пообещал прекратить военную поддержку кампании в Саудовской Аравии и пересмотреть объявление хуситских повстанцев террористами - это был последний шаг его предшественника Майка Помпео, который, по мнению гуманитарных групп, криминализирует жизненно важную работу, поскольку хуситы являются де-факто правительством половины Йемена.

Помпео указал на связи хуситов с Ираном, заклятым врагом администрации Трампа, которая ввела санкции против иранского режима.

Блинкен подтвердил, что администрация Байдена хочет вернуться к ядерной сделке 2015 года, отвергнутой Трампом, но отклонил призывы Ирана действовать первым.

«Иран не соблюдает требования по ряду направлений. И если он примет такое решение, потребуется некоторое время, чтобы он вернулся к соблюдению, а затем нам потребуется время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства», - сказал Блинкен.