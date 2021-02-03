Положение рохинджа в Мьянме может ухудшиться - ООН

Организация Объединенных Наций опасается, что государственный переворот в Мьянме ухудшит ситуацию для сотен тысяч мусульман-рохинджа, все еще проживающих в штате Ракхайн (Аракан), заявил в понедельник официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«В штате Ракхайн осталось около 600 000 человек рохинджа, в том числе 120 000 человек, фактически заключенных в лагеря, они не могут свободно передвигаться и имеют крайне ограниченный доступ к основным услугам в области здравоохранения и образования», - сказал он.

«Поэтому мы опасаемся, что события могут ухудшить для них ситуацию», - сказал он.

Между тем Совет Безопасности ООН не смог согласовать совместное заявление, осуждающее переворот в понедельник в Мьянме, после того, как двухчасовое экстренное заседание не смогло заручиться поддержкой Китая, ключевого союзника Мьянмы и постоянного члена совета, имеющего право вето.