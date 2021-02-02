Создатели российской вакцины от коронавируса ответили на запрос о ее халяльности

Духовное управление мусульман России получило ответ от Центра им. Гамалеи — разработчика вакцины от коронавируса «Спутник V» — на свой запрос о халяльности компонентов вакцины. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Издание цитирует письмо от центра, адресованное заместителю председателя Совета улемов Духовного управления мусульман РФ Ильдару Аляутдинову. Его подписал директор научной организации Александр Гинцбург. В письме подробно изложен состав препарата и указано, что в нем нет компонентов человеческого происхождения.

В институте сообщили, что в состав компонента I вакцины входят:

— действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (1,0 ± 0,5) × 1011 частиц/доза.

— вспомогательные вещества: трис (гидроксилметил) аминометан — 1,21 мг, натрия хлорид — 2,19 мг, сахароза — 25,0 мг, магния хлорида гексагидрат — 102,0 мкг, ЭДТАдинатриевая соль дигидрат — 19,0 мкг, полисорбат 80 — 250 мкг, этанол 95 % — 2,5 мкл, вода для инъекций до 0,5 мл.

В состав компонента Ⅱ вакцины входят:

— действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (1,0 ± 0,5) × 1011 частиц/доза.

— вспомогательные вещества: трис(гидроксилметил)аминометан — 1,21 мг, натрия хлорид — 2,19 мг, сахароза — 25,0 мг, магния хлорида гексагидрат — 102,0 мкг, ЭДТАдинатриевая соль дигидрат — 19,0 мкг, полисорбат-80 — 250 мкг, этанол 95 % — 2,5 мкл, вода для инъекций до 0,5 мл.

О том, что Совет улемое Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи информацию о составе вакцины «Спутник V», ранее сообщили ряд российских СМИ. Как пояснил «Коммерсанту» зампредседателя Совета Ильдар Аляутдинов, к ним поступают «частые обращения от мусульман России относительно дозволенности или запретности вакцины с точки зрения ислама».

С инициативой проверить российские препараты против коронавируса на халяльность также выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Шариатский запрет вакцинироваться может быть связан с использованием в компоненте препарата или в процессе его производства спирта, свинины, желатина, яиц, если они признаны нехаляльными. Отвечая на вопрос «Ъ», что еще может повлиять на халяльность вакцины, Ильдар Аляутдинов привел цитату из Корана, где сказано, что запрещены «мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха».

«На данном этапе нам важно знать состав компонентов, а также прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства»,— сказал он.

Напомним, что «Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По информации РФПИ, в настоящий момент препарат зарегистрирован также в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и ряде других стран.