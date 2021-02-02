ОАЭ даст гражданство избранным иностранцам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что открывают ворота к гражданству для избранных иностранцев. Это решение назвали уже историческим, потому что ОАЭ крайне редко и неохотно дают свое гражданство иностранцам.

В субботу правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммад бин Рашид аль Мактум заявил, что «инвесторы, специализированные таланты и профессионалы, включая ученых, врачей, инженеров, артистов, авторов и их семьи» будут иметь право на натурализацию в соответствии с новой поправкой к закону о гражданстве.

«Кабинет ОАЭ, местные эмирские суды и исполнительные советы будут предлагать тех, кто имеет право на получение гражданства, в соответствии с четкими критериями, установленными для каждой категории», - сказал он. «Закон позволяет получателям паспорта ОАЭ сохранять существующее гражданство».

Правительство ОАЭ заявило, что поправка «направлена ​​на то, чтобы оценить таланты и компетенции, присутствующие в ОАЭ, и привлечь более яркие умы в сообщество Эмиратов».

Напомним, что граждане составляют незначительное меньшинство из девятимиллионного населения ОАЭ. Основное население это огромная рабочая сила мигрантов, как правило из Южной Азии. Некоторые из них являются жителями уже второго или третьего поколения.

Иностранцы в ОАЭ обычно получают возобновляемые визы, действительные всего на несколько лет в зависимости от занятости.

В последнее время правительство сделало свою визовую политику более гибкой, предлагая более длительное проживание для определенных типов инвесторов, студентов и профессионалов.

В прошлом году правительство распространило свою «золотую» визовую систему, которая дает право на 10-летнее проживание в стране некоторым профессионалам, обладателям специальных степеней и другим лицам.

В ОАЭ также растет сообщество богатых эмигрантов, которых привлекает режим низких налогов, роскошные мегапроекты и туристические достопримечательности более крупных эмиратов.

Эмираты гарантируют своим 1,4 миллионам граждан высокий уровень жизни благодаря зарезервированной работе и системе социального обеспечения от колыбели до могилы. Чтобы защитить его, они редко допускали натурализацию.

Пока неясно, получат ли новые владельцы паспортов ОАЭ выгоду от системы социального обеспечения. Ежегодно ОАЭ тратят миллиарды долларов на бесплатное образование, здравоохранение, жилищные ссуды и гранты для своих граждан.

Напомним, что паспорт ОАЭ признан самым надежным в мире согласно онлайн-индексу, который измеряет способность паспортов обеспечивать безвизовый режим. Владельцы паспортов ОАЭ могут въехать в 167 стран без получения визы до прибытия.