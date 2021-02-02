Эрдоган заговорил о принятии новой конституции Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 1 февраля заговорил о необходимости новой конституции в стране, заявив, что это будет реализовано, если его правящая Партия справедливости и развития (AKP) достигнет соглашения с Партией националистического движения (MHP).

«Пришло время Турции снова обсудить новую конституцию ... Если мы придем к взаимопониманию с нашим партнером по Народному альянсу, мы сможем принять меры по новой конституции», - сказал Эрдоган 1 февраля после заседания кабинета министров. встреча.

Эрдоган сказал, что работа в этом направлении должна вестись «прозрачно» и чтобы ее результаты были представлены людям.

Напомним, что последний раз Турция вносила изменения в свою конституцию в 2017 году, что позволило Эрдогану получить новые полномочия. Поправки, внесенные совместно AKP и MHP, также позволили президенту быть главой партии.

«Независимо от того, насколько мы изменимся, невозможно стереть признаки переворота и опеки, которые были вплетены в дух конституции», - сказал Эрдоган, добавив, что он расстроен тем, что предыдущие подобные попытки потерпели неудачу из-за бескомпромиссной политики оппозици.

Замечания Эрдогана прозвучали через несколько недель после того, как лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели предложил внести в конституцию изменения, запрещающие левую прокурдскую Демократическую партию народов.

«Работа над конституцией - это не то, что можно проводить в тени групп, связанных с террористической организацией (РПК), с людьми, чьи ментальные и эмоциональные связи с их страной нарушены», - сказал Эрдоган.

Многие наблюдатели считают, что время для принятия новой конституции выбрано далеко не лучшее. Страна расколота как никогда, и даже относительно изменений в конституцию 2017 года большинство турок сегодня бы проголосовали против, согласно последним соцопросам. И совсем плохо выглядит перспектива подстраивать конституцию под меньшинство из МНР, союз с которой выглядит все более шатким.

Однако вполне вероятно, что Эрдоган своими заявлениями лишь прощупывает почву и проверяет реакцию турецкого общества.