Карабах: открылся турецко-российский наблюдательный центр

В субботу министерство обороны Азербайджана объявило о начале работы совместного турецко-российского наблюдательного центра, созданного для надзора за прекращением огня после конфликта в Нагорном Карабахе.

Центр, о создании которого обе страны договорились в ноябре, официально открылся в Агдамском районе Азербайджана. И Турция, и Россия направят каждая до 60 человек для работы центра, говорится в заявлении министерства.

Позже в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым. В ходе беседы Алиев поздравил Эрдогана с запуском совместного центра наблюдения.

Также Турция заявила в пятницу, что в центре будут работать один турецкий генерал и 38 военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что «мониторинг будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных из других источников».

Соглашение, заключенное при посредничестве России 10 ноября, положило конец шестинедельному конфликту между азербайджанскими и армянскими силами из-за региона Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, обеспечив территориальные приобретения Азербайджана.

Нагорный Карабах признан во всем мире как часть Азербайджана, но почти три десятилетия находился под оккупацией армянских сепаратистов.

По условиям соглашения Армения должна обеспечить Азербайджану безопасное транспортное сообщение через свою территорию с эксклавом Нахчыван, который граничит с Турцией.

В рамках сделки в регион также были направлены российские миротворцы.