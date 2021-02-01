В Саудовской Аравии предложили убрать меч с государственного флага

Предложение убрать изображение меча с флага Саудовской Аравии подверглось критике в социальных сетях. Такое предположение сделал саудовский писатель Фахд Амер аль-Ахмади в Twitter. Он считает, что изображение не соответствует текущей политике Королевства.

«Я предлагаю убрать меч с нашего саудовского флага», - написал Аль-Ахмади. «Во-первых, это не очень хорошо в наше время. Во-вторых, это противоречит аяту Корана «Нет принуждения в религии». В-третьих, его удаление активно покажет наше осуждение насилия и убийственные претензии против нашей религии».

Он добавил, что саудовский флаг уже шесть раз менялся и в двух версиях на нем не было изображения меча.

Критики же отмечали, что меч олицетворяет силу, но не насилие. «Меч является символом силы и справедливости и неотъемлемой частью саудовской истории», - отметил принц Саттам бен Халид Аль-Сауд.

От себя отметим, что саудовский флаг это конечно внутреннее саудовское дело. Никакой особой ценности в изображении меча на флаге нет. Но ровно по тем причинам, которые перечислил Аль-Ахмад, этот меч убирать нельзя, потому что начав с меча, они найдут точно такие же причины, чтобы убрать шахаду.