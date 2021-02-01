Россия протестная: задержания, унижения, поджог и самосожжение

Прокремлевские пропагандисты всячески стремились убедить всех и себя в том, что общероссийские протесты, начавшиеся 23 января, уже сдулись. Однако нервозные действия силовиков свидетельствовали об обратном.

Даже, если количество участников протестных акций и уменьшилось, то количество задержанных на них возросло. Так, по состоянию на конец 31 января их было уже 4567 человек.

В то же время, на конец 23 января их было "всего" 3060 человек.

Но надо учитывать, что задержанные в день проведения акции - это только самый первый урожай, а за следующими урожаями силовики приходят уже потом. Так произошло вчера с Камилем Галеевым, автором одного из самых популярных мусульманских телеграм-каналов "Высокая Порта" (https://t.me/sublimeporte). К нему вчера, 31 января силовики вломились домой и арестовали на 10 суток за участие в протестных акциях 23 января.

Кроме того, в Казани в ходе стрима на протестной акции был задержан Максим Шевченко, который прибыл в столицу Татарстана по приглашению одной мусульманской организации и заодно решил поддержать протестующих.

Максима Шевченко как известного политика отпустили достаточно быстро, а вот то, что вчера происходило с задержанными рядовыми протестующими в Казани, напоминало кадры из Беларуси, в частности из печально известного СИЗО "Окрестин". Людей в снег одних положили, других поставили на колени (см. фото). И подобное поведение силовиков было зафиксировано во многих местах.

Неудивительно, что такие методы вызывают и встречное ожесточение. И в Москве вчера уже дважды горело в прямом смысле этого слова - один раз подожженный кем-то полицейский автозак, второй раз - соверший самосожжение протестующий.

А ведь в следующий раз решившемуся на такое человеку может придти в голову поджечь уже не себя...