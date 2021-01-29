Самарский суд подтверд определение "Башкорта" в качестве экстремистской организации

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции 28 января оставил в силе решение о признании БОО "Башкорт" экстремистской организацией, сообщает издание Idel.Реалии.

Заседание по делу продлилось около двух часов, на совещание у судей ушло около двадцати минут.

Административного истца должен был представлять сотрудник прокуратуры республики Башкортостан Руслан Исмагилов, однако его личность в ходе судебного заседания установить не удалось — у его удостоверения истек срок действия. Его подменил самарский коллега Евгений Макаров. Административного ответчика представлял адвокат Станислав Селезнев.

До начала судебного заседания Селезнев ходатайствовал о том, чтобы отложить процесс. В качестве довода он привел тот факт, что "Башкорт" до сих пор оспаривает в Кировском районном суде Уфы предупреждение прокурора, и решения судов первых двух инстанций были вынесены с нарушением законодательства. В частности, согласно постановлению Пленума Верховного суда №64 от 27.12.2016, вести процесс о признании организации экстремистской нельзя, пока оспаривается предупреждение прокурора. В удовлетворении ходатайства представителю административного ответчика отказали.

После того, как стороны озвучили свои доводы, в 17:56 суд удалился в совещательную комнату. В 18:12 коллегия огласила решение.

По словам адвоката Станислава Селезнева, в ближайшее время по административному делу в отношении БОО "Башкорт" будет направлена жалоба в Верховный суд РФ.

Напомним, что в мае 2020 года Верховный суд Башкортостана признал "Башкорт" экстремистской организацией.