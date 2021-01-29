Король Иордании раскритиковал Израиль за отказ вакцинировать палестинцев

Король Иордании Абдуллах II заявил в четверг, что отказ Израиля вакцинировать палестинцев, находящихся под оккупацией на Западном берегу или в блокадном сектора Газа, является контрпродуктивным для Израиля.

«Израильтяне очень успешно внедрили вакцину, а палестинцы - нет», - сказал Абдуллах на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Вы не можете вакцинировать одну часть вашего общества, и не вакцинировать другую, и при этом думать, что вы будете в безопасности», - сказал он по видеосвязи. «Это урок номер один, который преподает нам COVID-19».

Месяц назад Израиль начал кампанию вакцинации. С тех пор почти 2,8 миллиона из девяти миллионов населения страны получили первый укол, половина из них уже получила вторую дозу.

И хотя еврейским поселенцам на оккупированном Западном берегу делают прививки, палестинцам по прежнему отказывают, что вызывает резкую критику со стороны правозащитных групп и самих палестинцев.

Ранее в этом месяце Организация освобождения Палестины потребовала от международного сообщества «призвать Израиль к ответу» и обеспечить вакцинацию всех палестинцев, живущих в условиях израильской оккупации.

Абдуллах сказал в четверг, что новый коронавирус «не заботится о границах, богатых или бедных или о чем-то еще».

«Мы должны смотреть на практические аспекты и задачи, которые стоят перед нами, чтобы иметь возможность общаться друг с другом и осознавать, что мы - один мир, одна маленькая деревня», - сказал он.

Около 2,8 миллиона палестинцев живут в условиях оккупации на Западном берегу, в то время как еще два миллиона — в обедневшем секторе Газа.

В середине января, под давлением правозащитных групп, пенитенциарная служба Израиля заявила, что начала вакцинацию всех своих заключенных, в том числе примерно 4400 палестинцев, содержащихся в тюрьмах.

В начале этого месяца Иордания, где проживают палестинские, сирийские и иракские беженцы, также начала свою собственную кампанию вакцинации.

Амман заявляет, что надеется предоставить бесплатные вакцины как минимум 25% от 10-миллионного населения страны, включая иностранных жителей.