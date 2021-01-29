В марте возобновятся переговоры о статусе Северного Кипра - ООН

У расколотого острова Кипр появилась новая надежда с объявленными переговорами в марте под эгидой Организации Объединенных Наций. Это будет новый раунд переговоров после десятилетий неудачных попыток примирения.

Министр иностранных дел греков-киприотов Никос Христодулидес заявил в среду, что двусторонние переговоры между турками-киприотами и греками-киприотами, как ожидается, возобновятся через пару месяцев в Нью-Йорке. Министр заявил, что точные даты и места будут окончательно определены Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в ближайшие дни в соответствии с обстоятельствами пандемии коронавируса.

20 января Гутерриш объявил о своем намерении пригласить соперничающих лидеров на Кипре на неформальную встречу «как можно скорее», но предупредил, что эта встреча должна быть принципиально иной, чем прежде, и она должна помочь прояснить «истинную степень их общего видения» и наметить шаги, необходимые для движение вперед».

По его словам, после десятилетий статуса-кво «на местах происходят изменения, которые могут стать необратимыми, если два сообщества не подтвердят свою приверженность разрешению своих разногласий мирным, проактивным и решительным образом».

После консультаций, проведенных в течение последних месяцев посланником ООН Джейн Холл Лют, Гутерриш сказал, что обе стороны и посредники выразили готовность принять участие в неформальной встрече под его эгидой.

Напомним, что Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция использовала свою гарантию для вмешательства в дела острова после крайне правого военного переворота, организованного военной хунтой, находившейся тогда у власти в Афинах, с целью объединения острова с Грецией и свержения президента архиепископа Макариоса III.

На прошлой неделе во время своего визита в Брюссель министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает скорого возобновления переговорного процесса, и что ЕС также будет участвовать в качестве наблюдателя.

Анкара уже несколько десятилетий является главным сторонником Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). В ноябре президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что должно быть согласовано решение, основанное на присутствии двух равноправных суверенных государств на острове Кипр.

Турция, как государство-гарант ТРСК, в настоящее время ведет разведку углеводородов в регионе. Анкара постоянно оспаривала односторонние буровые работы греко-кипрской администрации в Восточном Средиземноморье, утверждая, что ТРСК также имеет права на ресурсы региона.

Выступая на официальной церемонии по случаю 37-й годовщины основания ТРСК в столице Лефкоша (Никосия), Эрдоган сказал: «На Кипре есть два народа и два отдельных государства».

Учитывая эту ситуацию, для решения кипрской проблемы необходимо согласовать решение о сосуществовании двух государств, основанное на суверенном равенстве, сказал он, добавив, что Турция отдает приоритет устойчивому решению, обеспечивающему законные права и безопасность турок-киприотов.

В последние годы кипрский вопрос периодически пытались решить с помощью переговоров. Последние переговоры, которые начались 28 июня 2017 года и контролировались специальным советником Гутерриша по Кипру Эспеном Барт Эйде, провалились после 10 дней интенсивных дискуссий. Греко-киприотская сторона слила файлы, которые ООН классифицировала как конфиденциальные, в греческие СМИ перед отправкой их в ООН и туркам, и, хотя греки никогда не отказывались от своих требований о «никаких войск, никаких гарантий», они также не предпринял никаких конструктивных шагов в сторону предложений.

До этого, в 2003 году, правительство ТРСК ослабило ограничения на пересечение границы для граждан турецкого Кипра и разрешило пересечение границы по удостоверениям личности и паспортам без предварительного уведомления, а также ослабило ограничения для тех, кто путешествует с греческого Кипра на турецкий Кипр. Этот шаг был жестом нормализации и доброй воли. В следующем году греческий Кипр присоединился к ЕС, несмотря на разделение острова.

В 2004 году план тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана, призванный решить вопрос, был принят турецко-киприотской стороной, но отвергнут греками-киприотами на двух референдумах.

После многих лет безуспешных попыток ожидания ТРСК от предстоящих переговоров очевидны. Президент ТРСК Эрсин Татар заявил в понедельник, что туркам-киприотам необходимо иметь международно признанное государство.

В беседе с Гутерришем по видеосвязи Татар сказал, что возможное решение по Кипру должно быть найдено «на основе существующих двух государств и суверенного равенства», - заявила пресс-секретарь ТРСК Берна Челик Догруйол.

Догруйол добавила, что Гутерриш "предпочел бы" неофициальную живую встречу в формате 5 + ООН, включая обе стороны острова и страны-гаранты, но из-за пандемии коронавируса дата и время такой встречи еще не определены.

В настоящее время в ТРСК проживает почти 400 000 человек. Несмотря на то, что она не признана ни одной страной, кроме Турции, она представляет собой образцовое государство, когда речь идет о демократии и свободе. В отчете Freedom House от 2016 года ТРСК признана «свободной» страной.