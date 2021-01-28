Суд в Самаре подтвердил запрет тафсира Корана

В Самаре областной суд отказал в удовлетворении апелляции на решение Красноглинского районного суда Самары, в августе 2020 года признавшего экстремистским сборник "Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого" Абдурахмана Ас-Саади — одного из самых популярных тафсиров (комментариев) Корана в мусульманском мире. Об этом сообщает изданеи "Idel.Реалии" со ссылкой на канцелярию областного суда.

Представители прокуратуры заявили, что их требование о запрете тафсира связано с тем, что сотрудники ФСБ вместе со взрывчаткой нашли его в молельном доме в самарском поселке Красный пахарь во время обыска в 2016 году по делу о "ячейке салафитов".

Затем в марте 2018 года лингвистическая экспертиза, которую выполнило самарское управление ФСБ, обнаружила в книгах "высказывания экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по признаку отношения к религии (в отношении групп "иудеи", "христиане", "неверующие")".

Напомним, что книга вышла в серии "Исламская библиотека" издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева. Ранее Красноглинский районный суд Самары уже запрещал восемь из десяти книг серии.