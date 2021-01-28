В Ливане происходят карантинные бунты

В Ливане в результате столкновения с полицией в ночь на среду между силовиками и демонстрантами, возмущенными карантинными мерами, пострадали не менее 45 человек. Об этом сообщает New Arab со ссылкой на ливанский Красный крест.

Красный Крест добавляет, что по меньшей мере девять раненых были доставлены в больницу после драки в главном северном городе Триполи.

Как сообщает корреспондент AFP, протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью, фейерверки и камни в силовиков, которые в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

По меньшей мере 30 человек были ранены в аналогичных столкновениях в Триполи и в ночь на понедельник.

В целом же разочарование в связи с жестким локдауном подошло к самому краю.

Триполи уже давно был одним из самых бедных районов Ливана, еще до того, как пандемия обернулась новыми бедствиями и хроническим экономическим кризисом.

Многие из его жителей остались без дохода после того, как в начале этого месяца Ливан ввел полный локдаун, чтобы остановить рост случаев заболевания Covid-19 и предотвратить переполнение больниц.

«Я даже не могу принести домой хлеб», - говорит Абдуллах аль-Бахр, 39-летний демонстрант.

«Мы либо умрем от голода, либо от коронавируса», - сказал AFP отец троих детей.

В других частях страны во вторник вечером демонстранты перекрыли основные дороги в знак протеста против ограничений.

На прошлой неделе власти продлили локдаун на две недели, рассердив поденщиков и другие уязвимые группы.

По всей стране действует круглосуточный комендантский час, а покупка продуктов ограничена доставкой на дом, которая часто недоступна в более бедных районах.

С начала пандемии в Ливане зарегистрировано более 285000 случаев коронавируса и более 2470 случаев смерти.

Вспышка усугубила экономический кризис, в результате которого более половины населения оказались за чертой бедности, а четверть проживает в крайней нищете.

Власти заявляют, что они начали выплачивать ежемесячные пособия в размере 400 000 ливанских фунтов (около 50 долларов США по рыночному курсу) примерно 230 000 семей.

Но временный министр социальных дел Рамзи Мушаррафие во вторник признал, что три четверти населения из более чем шести миллионов нуждаются в финансовой помощи.