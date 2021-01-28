Индийский подросток планировал теракты в мечетях Сингапура

Правительство Сингапура в среду заявило о задержании подростка, в соответствии со строгим Законом о внутренней безопасности, за заговор с целью убийства мусульман в двух мечетях в годовщину смертоносных атак в новозеландском Крайстчерче 15 марта 2019 года.

16-летний студент, христианин-протестант индийског опроисхождения, является самым молодым из задержанных по таким законам, говорится в заявлении Министерства внутренних дел, в котором добавлено, что подросток, вдохновленный «ультраправой экстремистской идеологией», был задержан в прошлом месяце.

«В то время он был учеником средней школы, и было обнаружено, что он тщательно планировал и готовился к совершению террористических атак с использованием мачете против мусульман в двух мечетях в Сингапуре», - заявили в министерстве.

Закон о внутренней безопасности допускает содержание под стражей без суда.

По сообщению министерства, подросток, имя которого не называется, наметил свой маршрут и выбрал мечеть Ассиафаах и мечеть Юсоф Исхак в качестве своих целей возле своего дома в северном Сингапуре. Он намеревался украсть кредитную карту своего отца, чтобы арендовать автомобиль и проехать между двумя мечетями. У него не было водительских прав, но он был уверен, что сможет обойти это препятствие. Сингапурский террорист также намеревался транслировать нападение в прямом эфире.

Подросток изначально планировал использовать винтовку, как убийца в Крайстчерче, но решил использовать вместо этого мачете после того, как столкнулся с трудностями при покупке огнестрельного оружия в Сингапуре, где действуют строгие законы о контроле над оружием. В министерстве добавили, что он действовал в одиночку.

«Он был радикализирован, движим сильной антипатией к исламу и увлечением насилием.

«Он также смотрел пропагандистские видеоролики ИГИЛ* и пришел к ошибочному выводу, что ИГИЛ представляет ислам, и что ислам призывает своих последователей убивать неверующих», - говорится в заявлении министерства.

Власти заявили, что на подростка явно повлиял австралийский ультраправый террорист Брентон Таррант, который 15 марта 2019 года застрелил 51 мусульманина, посещавших пятничную молитву в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Он также транслировал стрельбу в прямом эфире на Facebook.

Напомним, что Таррант был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в августе прошлого года.

Официальные лица также заявили, что подросток подготовил документы, которые он намеревался распространить перед своими атаками, один касался терактов в Ницце в прошлом году, а другой - манифест, детализирующий его ненависть к исламу, в котором он выражает надежду, что его теракт будет назван "оправданным актом" насилия. Власти заявили, что они получили наводку в ноябре и вскоре после этого арестовали его.

В заявлении министерства сообщается, что подросток признал в ходе расследования, что он мог «предвидеть только два исхода своего плана: его арестовывают до того, как он сможет совершить теракты, или он выполнит план и после этого будет убит полицией».

«Он полностью подготовился, зная, что он умрет, и он был готов умереть», - цитируют местные СМИ слова министра юстиции и внутренних дел К. Шанмугама.

Отметим еще раз явную тенденцию, которая просматривается в такого рода террористических актах — большинство из них вызваны нервотизацией и онлайн-психозом. В городе-государстве Сингапур мусульмане составляют около 15% населения, там есть 72 мечети и несколько медресе. Мусульмане являются неотъемлемой частью Сингапура, президентом которого, кстати, с 2017 года является мусульманка Халима Якоб (она же бывшая глава парламента Сингапура). Никаких серьезных проблем в отношениях между различными этническими и религиозными группами в Сингапуре нет.

Но человек, вместо того чтобы ориентироваться на живой опыт общения с согражданами и соседями, забивает себе мозги роликами отмороженных экстремистов разного толка, и в итоге собирается на ровном месте устроить теракт к мечетях. Опять же, чтобы транслировать злодеяние в интернете.

* - запрещены в РФ