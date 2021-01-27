Дагестан: экуменизм в одни ворота

26 января 2021 года в столице Дагестана Махачкале, на территории оздоровительного комплекса "Журавли" одновременно открылись мечеть, православная часовня и синагога. И все это было представлено как проект "духовно-просветительского центра трех религий" с характерным названием "Единство".

В данном случае мы даже не будем рассматривать проблему экуменизма - объединения трех религий под эгидой единого "духовно-просветительского центра". К слову, РПЦ никогда не была замечена в стремлениях к какому-то религиозному единству с "басурманами", поэтому, скорее всего, эта сиропная инициатива исходит или от местных деятелей с комплексом верноподданых "русского мира", или от "мусульманских" вроде приехавшего на это открытие Альбира Крганова, недавно присоединившегося к православно-черносотенному движению "Двуглавый орел".

Интересно другое. В принципе, понятно, что Дагестан входит в состав Российской Федерации, которая как бы является светским государством со свободой совести, бла-бла-бла. Поэтому строить храмы для проживающих в нем последователей разных религий, особенно "традиционных", не запретишь. Но возникает вопрос - почему их нужно открывать одновременно с мечетью? Какое общественное послание это с собой несет?

Очевидно, то, что мечеть в Дагестане по статусу стоит в одном ряду с церковью и синагогой. Опять же, теоретически можно себе представить и такое. Но ведь если страна одна, то так должно быть во всех ее регионах, верно?

Меж тем, на 2021 год в Москве запланировано строительство 40 новых храмов. И, разумеется, это будут православные храмы, а не "троица" "мечеть-церковь-синагога", как в Махачкале. При этом официальные представители уже многомиллионной популяции мусульман Москвы годами просят ее руководство выделить участки для строительства для них новых мечетей, потому что в существующие они уже давно не вмещаются. Но неизменно наталкиваются на отказ с формулировкой "Москве новые мечети не нужны".

Меж тем, в столице Дагестана православных и уж тем более иудеев живет явно не больше в процентном отношении, чем мусульман в Москве. Количество тех, кого можно условно назвать этническими православными, не превышает 5%, а этнических иудеев не наберется и 1%. То есть, Махачкала в куда большей степени является моноконфессиональным городом, чем Москва. И тем не менее, мечети в ней теперь открывают в одном пакете с церковью и синагогой, не считаясь ни с богословскими, ни с демографическими фактами.

Такой вот экуменизм в одни ворота или очередное проявление двойных стандартов.