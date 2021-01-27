Таджикистан объявил о победе на коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании парламенту объявил, что страна победила коронавирус, сообщает Asia-Plus.

«Сегодня мы благодарны тому, что с начала января в стране отсутствуют случаи заражения коронавирусом, то есть, я уверенно заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», – заявил Рахмон.

Далее он отметил, что это не значит, что граждане «должны быть беспечными и игнорировать эпидемические меры». «Подчеркиваю необходимость соблюдения эпидемических мер, пользоваться средствами гигиены, антисептиками, медицинскими масками, — заявил президент. — Республиканский штаб разрешил мечетям открыться, но прихожане обязаны соблюдать предписанные меры, особенно на пятничных молитвах. Если в той или иной мечети эпидемические меры соблюдаться не будут, то придется закрыть их».

Напомним, что Таджикистан одним из последних в мире признал у себя пандемию коронавируса. О первых случаях заражения коронавирусом в Таджикистане стало известно 30 апреля 2020 года, а жертвы заболевания стали фиксироваться со 2 мая.

После этого власти Таджикистана ввели ряд ограничительных мер, в том числе закрыли учебные заведения, сады, мечети, театры и кинотеатры. Режим самоизоляции действовал в стране до середины июня.

Всего с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 в республике не выявляли с 30 декабря.