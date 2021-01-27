Администрация Байдена возобновит помощь Палестине

США объявили, что намерены вновь открыть палестинские дипломатические миссии, закрытые предыдущей администрацией Трампа, и восстановить помощь палестинцам.

Исполняющий обязанности посла США в ООН Ричард Миллс заявил Совету Безопасности во вторник, что Вашингтон хочет отказаться от враждебной политики бывшего президента Дональда Трампа по отношению к палестинцам.

Миллс добавил, что администрация президента Джо Байдена восстановит программы помощи США палестинцам, чтобы создать стабильную обстановку.

Политика Байдена на Ближнем Востоке "будет направлена ​​на поддержку взаимосогласованного решения о создании двух государств, при котором Израиль живет в мире и безопасности вместе с жизнеспособным палестинским государством", - сказал Миллс.

Он добавил, что мир не может быть навязан, и что дипломатический прогресс потребует взаимного согласия и сотрудничества со стороны палестинцев и израильтян.

Миллс призвал израильтян и палестинцев избегать односторонних действий, включая аннексию, строительство поселений и выплаты заключенным, чтобы сохранить жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств.

Напомним, что в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп закрыл представительство Палестинской администрации в Вашингтоне и прекратил американское финансирование Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Это серьезно повлияло на способность агентства ООН предоставлять помощь и медицинские услуги палестинским беженцам, в частности, в секторе Газа.

В ноябре 2020 года генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что орган ООН находится «на краю обрыва», впервые в своей истории не в состоянии покрыть свои расходы.

БАПОР было создано в 1949 году для оказания помощи и услуг в области развития палестинским беженцам, изгнанным израильскими войсками с их родины во время арабо-израильской войны 1948 года. Это единственное агентство ООН, занимающееся помощью беженцам из определенного конфликта.

Израиль давно требует роспуска БАПОР, потому что существование агентства постоянно привлекает внимание к перемещению и лишениям палестинских беженцев.