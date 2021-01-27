Реакция на голодовку

Ассалям Алейкум, уважаемые единоверцы.



Тем кто не знаком со мной, я Родовский Даниил из Израиля. Сегодня 26.01.2021 я получил письмо от Министерства Безопасности, как официальную реакцию на мой запрос.



Я прилагаю это письмо к заметке. Приблизительная суть содержания это письма гласит о том, что моим вопросом занимаются. Моя позиция конечно остаётся неизменной: я не преступник!



Но именно реакции официальных органов власти я и добивался. Поэтому я прекращаю голодовку. Я обязательно сообщу, ИншАллах, о полученном в будущем ответе от Министерства.



Я ещё раз призываю русскоязычную Умму максимально помочь администрации сайта остаться на плаву исламского вещания.



Я не пытаюсь преувеличить, но даже этот маленький инцидент, который мне пришлось выложить на страницах этого сайта ярко свидетельствует о том, что здесь нам действительно дано право голоса.



С уважением.