В Казахстане напали на беженцев из Китая

В Казахстане почти синхронно в разных местах были совершены нападения на беженцев из китайского Синьцзяна. Нападения произошли в Алмате и столице поздним вечером 21 января, сообщает издание Vlast.kz.

В обоих случаях жертвами атак стали этнические казахи, которые освещали нарушения прав национальных меньшинств в СУАР и недавно получили статус беженцев.

Одна из пострадавших — Кайша Акан - сообщила, что раннее ей и ее родным, находящимся в Китае, поступили угрозы с требованием прекратить писать о лагерях перевоспитания и о проблемах с правами человека в Поднебесной. Как сообщил Бекзат Максутхан из объединения «Нағыз атажұрт еріктілері», которое поднимает проблемы преследований казахов и представителей других коренных этносов Синьцзяна, активистка позвонила ему около 10 часов вечера и сообщила, что ее избили.

«Она пошла в магазин в 500-600 метрах от своего дома, чтобы купить молока и хлеба. Тогда ее дважды ударили по голове твердым предметом и потащили по земле. В это время она упала в обморок. Некоторое время она пролежала на улице и замерзла. У нее была тяжелая травма головы, что с трудом могла с нами разговаривать. Потом мы вызвали скорую помощь и полицию. Кайша Акан сейчас находится в городской больнице №4», — цитирует его слова Vlast.kz.

По словам Бекзата Максутхана, когда он приехал в больницу с Кайшой Акан, ему поступил звонок из столицы. «Это была сестра Мурагера Алимулы, Нургул Алим. Она сказала, что ночью Мурагер получил ножевое ранение», — рассказал Максутхан.

Алимулы сообщил, что на него напали двое неизвестных. «Я шел один, на улице было темно. Два человека, которых я прежде не видел, пырнули ножом. В кармане у меня был пауэрбанк для телефона, он меня и спас. Нож попал в него, я получил легкое ранение. Потом они ударили меня по голове и по пояснице металлическим предметом», — добавил он.

Осенью прошлого года четверо этнических казахов получили статус беженцев, бежавшие из Китая из-за опасений преследования. Среди них Кайша Акан и Мурагер Алимулы.