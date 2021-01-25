Муфтий Нафигула Аширов попал в больницу из-за COVID-19

Глава Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР) муфтий Нафигулла Аширов в тяжелом состоянии доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщил в субботу сайт ДУМ РФ.

"Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, член президиума Совета муфтиев России муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован с диагнозом "коронавирусная пневмония" в одну из столичных больниц и находится в тяжелом состоянии", - написано в сообщении.

Пожелаем Нафигулле хазрату скорейшего выздоровления, и чтобы он как можно скорее и в добром здравии вернулся к своей деятельности. Амин.