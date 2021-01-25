Западная Сахара: обострение конфликта или все под контролем?

Боевики Фронта ПОЛИСАРИО, сражающегося за независимость Западной Сахары, атаковали буферную зону Гергерат, находящуюся под контролем Марокко на крайнем юге пустынной территории. Рабат назвал нападение частью «пропагандистской войны».

«Сахарская армия выпустила четыре ракеты в направлении… Гергерата», - говорится в заявлении сахарского агентства печати в воскресенье со ссылкой на военного лидера сепаратистских сил.

Напомним, что 13 ноября Марокко начало военную операцию в буферной зоне Гергерат, на крайнем юге бывшей испанской колонии, с целью вытеснить группу сахарских боевиков, блокирующих транзитный путь в соседнюю Мавританию.

В заявлении ПОЛИСАРИО также сообщается об атаках вдоль стены безопасности, которая отделяет сахарских боевиков от марокканских войск на обширном пространстве пустыни.

Высокопоставленный марокканский чиновник, с которым связались журналисты AFP в Рабате, сказал: «Беспокоящий пожар произошел недалеко от района Гергерата, но он не затронул магистральную дорогу, движение не было нарушено».

Марокканские власти стараются заверить весь мир, что ситуация под контролем, и никакой войны в Западной Сахаре нет. Напротив, Фронт ПОЛИСАРИО показывает, что регион до сих пор охвачен конфликтом. В таких ситуациях как правило неизбежно оказываются правы те, кто говорит о конфликте — потенциальными участниками которого могут стать уже не только Марокко и сепаратисты, но и Алжир и Мавритания.