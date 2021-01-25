Сегодня в Турции ночь молитв за завтрашний суд в России

Завтра, 25 января, в суде г. Набережные Челны в Татарстане пройдет второе заседание по запрету книг Саида Нурси в оригинале на турецком языке. По прошествии 80-90 лет Россия станет второй страной мира после Турции времен Ататюрка, в которой пытаются запретить книги Саида Нурси в оригинале на турецком (османском) языке. Попытки запретить книги Нурси со стороны Ататюрка потерпели крах, и сейчас они издаются в государственном управлении по делам религии Турецкой республики (Диянет).

В связи с завтрашним судом в России сегодня в Турции десятки тысяч мусульман рассылают в соцсетях призывы молиться о благополучном исходе решения суда для мусульман России, читаются молитвы, зикры и Коран, совершаются дополнительные намазы.

Татарские бабушки из Яр Чаллы (Яр Чаллы - татарское и турецкое название г. Набережные Челны) стали известны в Турции после проведенных в марте прошлого года обысков. Бабушки читали книги Саида Нурси в оригинале на турецком (османском) языке, который похож на старотатарский язык. Книги Саида Нурси в оригинале не были запрещены, в связи с чем прокуратура Республики Татарстан обратилась в Набережночелнинский городской суд с административным исковым заявлением о признании экстремистскими 47 наименований книг и серий в основном на турецком языке, представленных несколькими книгами (в общей сложности иск касается 163 изданий). Суд приступил к рассмотрению иска 12 января, второе заседание назначено на 25 января, следует из карточки дела на сайте суда, сообщает ИАЦ "Сова".

Речь в исковом заявлении идет о множестве книг Саида Нурси на турецком языке, четырех наименованиях книг его авторства на татарском языке и двух – на русском, книге Мэри Велд (Шукран Вахиде) "Ислам в современной Турции" на русском, а также книге на турецком "Аяты и хадисы в «Рисале-и Нур»" Кенана Демирташа и "Избранные хадисы из Кутуб ас-Cитта" Джемаля Ушака (назван в иске Кемалем Уссаком). Прокурор просит признать их экстремистскими материалами, за исключением сур, аятов и цитат из Корана.

Тексты Нурси в переводе на русский уже признаны экстремистскими материалами, как и перевод книги Мэри Велд (п. 1754 Федерального списка экстремистских материалов).

В качестве административных ответчиков прокуратура попросила привлечь Накию Шарифуллину, обвиняемую в организации деятельности экстремистской организации "Нурджулар" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), а также еще семерых жительниц Набережных Челнов, у которых были найдены печатные издания в рамках расследования уголовного дела: Рузалию Камалову, Миннафу Назмиеву, Замзамию Садыкову, Нурсаиму Хадиуллину, Сагодат Хайбуллину, Римму Шабанову и Нурфию Шайдуллину. В качестве заинтересованных лиц, помимо минюста России, привлечены российские типографии, в которых были напечатаны некоторые из книг, культурно-образовательный фонд "Нуру-бади", духовно-деловой центр "Ислам нуры", а также Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Комиссионную экспертизу по делу проводили специалисты из Набережночелнинского государственного педагогического университета: эксперт-психолог Кирушин К.Р. (магистрант криминалистики с первым историческим образованием), эксперт-лингвист Галиуллин Р.Р. (кандидат филологических наук со знанием турецкого) и эксперт-религиовед Галиев Л.М. (кандидат социологических наук). Они сочли, что исследованные книги либо представляют собой "идеологические источники религиозного экстремистского объединения «Нурджулар»", либо содержат такие источники и "фрагменты" из них. При этом эксперты указали на тождественность ряда изданий материалам, ранее признанным в России экстремистскими.

Эксперты также решили, что в исследованных ими материалах (в число которых входили не только книги, но и аудиозаписи бесед фигурантов дела) содержались высказывания с призывами к религиозной розни, насилию вплоть до уничтожения противника, а также пропагандирующие превосходство и неполноценность граждан по признаку принадлежности к религии. Это и послужило основанием для иска прокуратуры. Следует отметить, что эксперты при составлении заключения давали ответы на вопросы, содержавшие правовые формулировки, относящиеся исключительно к компетенции суда, а в иске прокуратуры не приведено ни одной конкретной цитаты, вызвавшей претензии правоохранителей.

ИАЦ "Сова" не считает правомерным запрет трудов Саида Нурси. В целом его труды были направлены на то, чтобы убедить просвещенную часть турецкого общества времен богоборческих реформ Ататюрка вернуться к Исламу. Книги Нурси содержат рассуждения о преимуществах Ислама перед другими религиями и философскими системами, но в них нет агрессивных призывов или попыток побудить читателей к насилию. Утверждения об истинности одной религии и ложности прочих сами по себе не могут служить основанием для запрета религиозной литературы, поскольку такие утверждения выражаются большинством религиозных традиций.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив 15 переводов Саида Нурси на русский язык.