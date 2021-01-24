Ассалям Алейкум, уважаемые братья и сёстры.

В связи с жёсткой местью государства за правозащитную деятельность и несоблюдение собственного закона я вынужден объявить бессрочную голодовку.

В 2013 году за принятие участия в электронных компаниях имеющих цель максимально осветить протестные голодовки палестинских заключённых в израильских застенках Израиль по надуманным обвинениям посадил меня в концлагерь Цальмон. Я не преступник, но в Израиле существует документ о криминальном прошлом. Его требуют при принятии на работу и не только. Фактически это клеймо правой диктатуры Израиля. Со дня инцидента прошло более 7-и лет. С тех пор у меня не было ни одного правонарушения и по закону государства своим израильтянам этот документ очищают. Видимо для русских иммигрантов этот сервиз не доступен по умолчанию.

Я обратился в полицию Израиля с вопросом, что делать в сложившейся ситуации? Я инвалид, живу с 85-ей матерью на мизерное пособие и не имею возможность найти подработку. Полицейская дежурная снабдила меня номером телефона в Иерусалиме. Я позвонил и мне дали номер факса, куда следовало писать прошение. Я написал. Через месяц отослал напоминание. Ещё через месяц перезвонил. Служащая сообщила мне, что факс они не получили и это не смотря на то, что я сохранил квитанции о полученном факсе. Я спросил, что делать и служащая дала мне номер другого факса на этот раз и вовсе не рабочего. Я отослал факс заново, но он не прошёл. Квитанцию о получение факса пришлось ждать 4-е дня. Получив квитанцию я стал снова названивать этой служащей, но мой номер был заблокирован и сбрасывается с каждой попыткой. Служащую звали Лимор. Так ситуация зашла в тупик. Я объясняю подобное отношение индивидуальным подходом к своей персоне. Ещё в 2013 году это была реальная словесная угроза со стороны представителей единственной демократии Ближнего Востока. Мне обещали изгадить имя с последующей невозможностью заработать, если я не прекращу деятельность, как они говорили, против государства. Я не считаю свою деятельность антигосударственной. Напротив, она помогала государству вспомнить, что на весь мир оно позиционирует себя демократическим.

С момента репрессии, под натиском правой диктатуры Израиля я был вынужден оставить правозащитную деятельность. Стало понятно, что в качестве мести в следующий раз государство ударит по моей матери. Было действительно страшно, особенно если учесть, что они успели доказать свои слова делом. Так во время моего ареста государство выгнало мою мать на улицу из съёмной квартиры. Она оказалась в богадельне, в городе Беер Шева. Я благодарен всем, кто тогда следил за ситуацией. Я благодарен Всевышнему (С.Т.) и братьям, которые в те трудные времена не позволили государству уничтожить мою семью, продемонстрировав тем самым силу и солидарность Ислама.

Сегодня я снова оказался лицом к лицу с монстром в виде государства Израиль. Оно ведёт себя, как организованная криминальная банда, но не, как государство.

Я позиционирую объявленную голодовку, как протест против диких порядков правой диктатуры. Я борюсь за своё чистое имя, за право на достойное существование.

БисмиЛляхи Рахмани Рахим.

С уважением.

Родовский Даниил.