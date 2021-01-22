В Ростове-на Дону начался судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева

В ростовском Южном окружном военном суде начался процесс над журналистом Абдулмумином Гаджиевым и другими фигурантами дела - Кемалом Тамбиевым и Абубакаром Ризвановым. Все они обвиняются в финансировании терроризма, как сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам адвоката Тамбиева Руслана Нагиева, на заседании было озвучено обвинительное заключение, после чего обсуждалось ходатайство о допуске к процессу общественного защитника для Гаджиева. Таковым хотел выступить журналист Идрис Юсупов, однако суд ему в этом отказал.

"Прокурор объявил, что он против, потому что Юсупов - журналист и может делать публикации. Тем самым он якобы может оказывать давление на свидетелей. Я лично возразил. Согласно закону, цензура у нас запрещена конституцией, а каким образом публикации журналиста могут оказывать давление, мне непонятно", - говорит Нагиев.

Отказав Гаджиеву в общественном защитнике, суд, по словам Нагиева, навязал ему назначенного адвоката, несмотря на то, что на заседании присутствовало два его адвоката по соглашению.

"Отказ в допуске общественного защитника суд мотивировал тем, что у Гаджиева достаточно профессиональных адвокатов. Но вместе с тем суд настаивает на дежурном, несмотря на то, что Гаджиев и его защитники были против. Эта позиция суда нам не понравилась. У военных судов есть такая практика, мы не впервые с этим сталкиваемся. Это необоснованно", - сказал Нагиев.

Судебное разбирательство продолжится 27 января.