Ливия потеряла 92% нефтегазовых доходов в 2020 году

Официальная статистика показала, что доходы Ливии от нефти и газа снизились на 92 процента в прошлом году, поскольку месячная блокада нефтяных объектов привела к приостановке большинства экспортных операций.

Центральный банк Ливии объявил, что доходы в 2020 году оцениваются в 2,9 миллиарда ливийских динаров (652 миллиона долларов США) по сравнению с 31,4 миллиардами ливийских динаров в 2019 году.

Напомним, что Ливия в течение многих лет была разделена между двумя соперничающими администрациями: международно признанным правительством национального согласия (ПНС) в Триполи и режимом на востоке страны, где дислоцируются силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара.

В богатой нефтью стране за добычу и экспорт сырой нефти отвечает базирующаяся в Триполи Национальная нефтяная корпорация (ННК), которая не согласна с оценками доходов центрального банка.

Хаос царит в Ливии с момента начала восстания при поддержке НАТО в 2011 году, в ходе которого был свергнут Муаммар Каддафи. Таким образом, энергетические объекты - главный источник богатства страны - неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков.