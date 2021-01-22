Двойной теракт в Багдаде: 28 человек убиты, много раненых

В четверг на оживленном рынке в столице Ирака взорвались два террориста-смертника, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек и были ранены 73 человека.

Нападение смертников стали редкими в нынешнее время. Это произошло в коммерческом районе Баб аль-Шарки в центре Багдада на фоне обострения политической напряженности из-за запланированных досрочных выборов и серьезного экономического кризиса. По словам очевидцев, кровь залила полы оживленного рынка среди груд одежды и обуви.

Ответственность за нападение сразу никто не взял.

Силовики Ирака заявили, что по меньшей мере 28 человек были убиты и 73 ранены в результате нападения, некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Представители больниц и полиции заявили, что число погибших на самом деле окажется намного больше.

Министерство здравоохранения Ирака объявило, что все его больницы в столице мобилизованы для лечения раненых.

По словам представителя вооруженных сил Яхья Расула, нападение произошло, когда силовики преследовали двух смертников, которые взорвали свои взрывные устройства на рынке возле площади Таяран.

Взрывы террористов-смертников в Багдаде стали первыми за три года. В 2018 году в том же районе произошел взрыв, вскоре после того, как тогдашний премьер-министр Хайдар аль-Абади объявил о победе над группировкой ИГИЛ*.

В последние месяцы Ирак переживает нападения как со стороны ИГИЛ, так и со стороны шиитских боевиков.

Боевики регулярно наносят ракетные и минометные удары по американским целям в Ираке, особенно по посольству США в сильно укрепленной зеленой зоне Багдада. Однако темпы этих атак снизились после того, как в октябре поддерживаемые Ираном вооруженные группы объявили неформальное перемирие.

Эксперт по вопросам безопасности Ирака Ахмед ан-Нуайми считает, что новые взрывы являются свидетельством того, что активная террористическая ячейка сумела проникнуть в столицу, прямо под носом оперативного командования Багдада.

Взрывы в четверг произошли через несколько дней после того, как правительство Ирака единогласно согласилось провести досрочные выборы в октябре. Премьер-министр Мустафа Аль-Казими объявил в июле, что досрочные выборы пройдут, чтобы выполнить требования антиправительственных демонстрантов.

В прошлом году десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы потребовать политических перемен и положить конец безудержной коррупции и плохому обслуживанию. Более 500 человек были убиты в ходе массовых демонстраций, когда силы безопасности применили боевые патроны и слезоточивый газ для разгона толпы.

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