Трампа наградили "Медалью Мухаммада"

За неделю до своего ухода бывший президент США Дональд Трамп получил высокую награду от Марокко во время специальной церемонии, проведенной в Белом доме, сообщил высокопоставленный источник в администрации США.

Как сообщил источник, награда Трампу была выражением признательности Рабата за роль президента в заключении соглашения о нормализации отношений с Израилем.

В минувшую пятницу посол Марокко в Вашингтоне принцесса Лалла Джумана Алави вручила экс-президенту «Медаль Мухаммада», награду и подарок от короля Марокко Мухаммада VI, предназначенную только для глав государств.

Главный советник и зять Трампа Джаред Кушнер, а также посланник США на Ближнем Востоке Ави Берковиц тоже получили награды за свои усилия по нормализации отношений между Марокко и Израилем.

Точно так же Трамп, стремясь в последнюю минуту укрепить нормализацию отношений Марокко с Израилем, в пятницу вручил редкую награду марокканскому королю.

Трамп, который считает признание Израиля арабами ключевым достижением своего президентства за рубежом, в прошлом месяце уже нарушил прецедент десятилетий, признав полный суверенитет Марокко над оспариваемой Западной Сахарой, а Марокко, в свою очередь, заявило, что оно нормализует отношения с еврейским государством.

Но кроме того, Белый дом заявил, что вручил королю Мухаммаду VI орден «Легион почета», за пять дней до ухода Трампа. На частной церемонии в Вашингтоне награду приняла посол Марокко.

Эта военная награда была учреждена в честь лидеров союзников во Второй мировой войне и оставалась долгие годы забытой, пока ее не возродил Трамп, который в прошлом месяце также вручил ее премьер-министрам Австралии, Индии и Японии. А в самый последний день у власти Трамп дал этот орден королю Бахрейна Хамаду бин Исе.

«Его дальновидность и личное мужество, включая его решение возобновить связи с Государством Израиль, положительно изменили ландшафт Ближнего Востока и Северной Африки и открыли новую эру безопасности и процветания как для наших стран, так и для всего мира», - говорится в заявлении Белого дома.

Однако новый президент Джо Байден не взял на себя обязательств поддерживать признание суверенитета Марокко в Западной Сахаре. Так что вполне возможно, что здесь еще марокканцев ждут сюрпризы.

К слову, за 1 час до инаугурации Байдена Трамп успел подписать контракт с ОАЭ на 23 млрд. долларов на поставку ОАЭ 50 самолетов F-35 и 18 дронов Reaper.

Если Израилю в целом опасаться правления Джо Байдена нечего, несмотря на алармистские выкрики сионистов, то вот для союзных арабских режимов последние дни Трампа у власти действительно могут оказаться последним шансом серьезно улучшить свои позиции.