Джо Байден: что нового для мусульман?

Новый президент США Джо Байден подписал ряд распоряжений, меморандумов и директив, которые изменят самые скандальные решения его предшественника Дональда Трампа, включая отмену так называемого «запрета на мусульман» (Muslim Ban), повторное присоединение к Парижскому климатическому соглашению и прекращение процесса выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Спустя всего несколько часов после инаугурации в Капитолии США в среду Байден подписал 15 исполнительных документов, которые, как ранее говорила его команда, были направлены на «устранение серьезнейшего ущерба, нанесенного администрацией Трампа».

Байден сказал репортерам в Овальном кабинете, что «нельзя терять время».

«Некоторые исполнительные указы, которые я собираюсь подписать сегодня, помогут изменить ход кризиса COVID, мы собираемся бороться с изменением климата так, как мы до сих пор не делали, и способствовать расовому равенству и поддержать другие общины с недостаточным уровнем обеспеченности услугами», - передает его слова Reuters.

В числе прочего, Байден отменил так называемый Muslim Ban - указ, подписанный Трампом в 2017 году, запрещавший въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством. Запрет менялся несколько раз на фоне судебных разбирательств и, в конечном итоге, его поддержал Верховным судом США в 2018 году. «Президент положил конец мусульманскому запрету - политике, уходящей корнями в религиозную враждебность и ксенофобию», - заявила пресс-секретарь Белого дома Байдена Джен Псаки во время брифинга в среду вечером.

Совет по американо-исламским отношениям приветствовал это решение как «важный первый шаг к отмене антимусульманской и антииммигрантской политики предыдущей администрации».

«Это важное выполнение обещания кампании перед мусульманской общиной и ее союзниками», - говорится в заявлении исполнительного директора группы Нихада Авада.

Но настоящую бурю вызвала кратковременная перемена в твиттере американского посла в Израиле. В тот самый день, когда бывший посол США в Израиле, ставленник Трампа и упертый сионист Дэвид Фридман, покидал свой пост, внезапно его аккаунт в твиттере оказался переименован в «Посол США в Израиле, на Западном берегу и в Газе». Многие наблюдатели поспешили заявить, что это свидетельство изменения политики по отношению к Израилю, причем в первый день президентства Джо Байдена.

Впрочем, «реформа» оказалась недолгой. Аккаунт снова был переименован в «Посла США в Израиле» без всяких упоминаний палестинских территорий. По словам представителя посольства, перемены «не отражают изменение политики или указание на изменение политики в будущем».

Но к тому времени, когда в аккаунт были внесены поправки, этот случай уже широко освещался и обсуждался в прессе. В годы Фридмана американская миссия была переведена из Тель-Авива в Иерусалим. В марте 2019 года консульство США в Восточном Иерусалиме, которое обслуживало жителей Западного берега и сектора Газа, было закрыто и превращено в посольство в Иерусалиме, которое находилось под юрисдикцией Фридмана, что фактически сделало его послом во всех трех территориях. Фридман, давний союзник поселенческого движения, никогда не имел серьезных отношений с властями Палестины и не называл себя «послом в Израиле, на Западном берегу и в Газе», хотя его полномочия действительно распространялась на все три области после закрытия консульства в Восточном Иерусалиме.

Критики Байдена быстро обвинили новую администрацию во «враждебности к Израилю» и утверждали, что смена названия представляет собой сдвиг в политике США.

Трамп через Фридмана предпринял ряд шагов для нормализации присутствия Израиля на Западном берегу. Администрация Трампа перестала критиковать строительство израильских поселений, обнародовала мирный план, предусматривающий аннексию Израилем всех своих поселений, отменила юридическое заключение об их незаконности, ввела политику, требующую, чтобы весь экспорт США из поселений был помечен как «Сделано в Израиле» и расширила научное двустороннее сотрудничество на эти поселения.

Краткая смена названия также разозлила палестинцев, которые не хотят, чтобы Западный берег и Газа перечислили как придатки к Израилю. «Сведены ли мы до Западного берега и сектора Газа? Даже не оккупированные Палестинские территория, что соответствует международному праву?» - написал в Твиттере исполнительный директор Палестинского института общественной дипломатии Салем Бараме. «Позор нам, если мы чего-то ожидаем от этой администрации. Позор нам если до этого дошел наш национальный проект».

Конечно, никто в здравом уме, зная Джо Байдена, не ожидает от него резких движений относительно Израиля и Палестины, хотя бы в духе Барака Обамы. За нервными тиками сионистов и исламофобов всего лишь из-за твиттера американского посла было забавно понаблюдать, но никаких иллюзий у нас уже давно не осталось. Впрочем, и аттракциона невиданной щедрости США по отношению к Израилю тоже скорее всего больше не будет. Это уже какой-никакой, но плюс.