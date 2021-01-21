«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить»: за что армяне США обматерили Дональда Трампа?

Группы американских армян полны агрессивных публикаций в адрес Трампа, про-армянские ресурсы пишут о том, что его надо судить, а известный американский музыкант армянского происхождения и вокалист группы System of a Down - Серж Танкян, даже обматерил его на своей официальной странице в Facebook (за что, кстати, забанен не был). От цитирования слов Танкяна в этой статье я решил отказаться по этическим соображениям, однако наиболее пытливые из читателей могут прочитать всё сами, просмотрев страницу артиста за 20 января 2021 года. Так что же произошло?

А всё дело в простом соглашении, которое администрация Трампа успела заключить с Турцией до того, как он покинул Белый Дом – 19 января 2021 года. Оно называется «Соглашение США и Турции о культурных ценностях». В его тексте говорится, что оно является примером «непрекращающейся работы США и Турции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и сохранению объектов культурного наследия». Это соглашение позволяет США устанавливать ограничения на ввоз определенных категорий турецких культурных ценностей и даёт возможность правоохранительным органам США возвращать обратно в Турцию те предметы культуры, которые уже были ввезены в Штаты незаконно. В нём также отмечается: «Мы всячески будем содействовать законному обмену турецким культурным наследием с американскими учреждениями. Это соглашение демонстрирует наше уважение к давнему религиозному, этническому и культурному многообразию Турции».

На самом деле, как мы видим, ничего «криминального» в этом соглашении нет. Оно лишь направлено на то, чтобы вернуть в Турцию те объекты культурного наследия, которые были украдены у неё и незаконно вывезены в США. Но ранимая армянская общественность США посчитала это соглашение – преступлением со стороны Дональда Трампа. Армянский национальный комитет Америки выпустил ноту протеста и назвал этот шаг «пособничеством культурному геноциду». Не будем останавливаться на том, что у многих представителей армянского народа слово «геноцид» подверглась такой фетишизации, что сегодня оно употребляется ими просто в отношении всего, что кажется им неправильным – это тема для отдельной статьи.

В ноте протеста говорится, что соглашение может иметь катастрофические последствия, так как «предоставляет Турции неограниченные права на обширное религиозно-культурное наследие коренных народов и других меньшинств региона, среди которых: армяне, греки, ассирийцы, халдеи, сирийцы, арамеи, марониты, евреи и курды». Примечательно, что национальные комитеты и организации других народов (из перечисленных) не проявили аналогичной реакции и никак не отреагировали на это соглашение.

На некоторых других медиа-ресурсах армянской диаспоры в США можно встретить множество схожих комментариев о подписанном соглашении. Все они также отмечают, что это был намеренный шаг Дональда Трампа. Мотивацию для него находят разную, но основных варианта два: личная дружба с президентом Турции и ненависть к армянам, которую Трамп старается скрывать.

Чем на самом деле руководствовался, теперь уже бывший президент США, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Однако, учитывая тот факт, что у США существуют аналогичные соглашения со многими другими странами, ситуация больше напоминает искусственно созданную истерию. Тем более, очень схожую лицемерную и лживую риторику про «культурные геноциды» мы имеем возможность слышать регулярно и от диаспоры армян в российских медиа. «Свежо предание, а верится с трудом».

Судя по общему нарративу, подобная акция со стороны армян США имела две цели: создать лишний прецедент с очередным «геноцидом» и вновь показать Турцию и турков в негативном свете, а заодно намекнуть своим тоном и высказываниями (порою откровенно хамскими) в адрес Дональда Трампа, что они теперь готовы верно служить новому президенту – Джо Байдену.

Комичная выходит ситуация со стариной Дональдом: все 4 года старался и проводил про-сионистскую политику, а в итоге иудеев за него проголосовало меньше (в процентном соотношении), чем мусульман; во время предвыборной кампании всячески заигрывал с армянами, а они его напоследок еще и обматерили.