В Казахстане - новое старое правительство

В понедельник по итогам парламентских выборов 10 января в Казахстане было сформировано новое правительство.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании нового кабинета министров под руководством Аскара Мамина, который продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны.

Алихан Смаилов, Роман Скляр и Ералы Тугжанов в очередной раз назначены вице-премьерами. Продолжая занимать пост министра иностранных дел, Мухтар Тлеуберди также будет заместителем премьер-министра в новом правительстве.

Асет Иргалиев стал министром национальной экономики, а Серик Шапкенов - министром труда и социальной защиты.

Среди министров, которые сохранили свои посты в новом кабинете министров, - министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр энергетики Нурлан Ногаев, министр информации и социального развития Аида Балаева, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр юстиции Марат Бекетаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, Министр здравоохранения Алексей Цой, министр промышленности и развития инфраструктуры Бейбут Атамкулов, министр финансов Ерулан Джамаубаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр окружающей среды и природных ресурсов Магзум Мырзагалий и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Напомним, что прежнее правительство ушло в отставку 15 января после выборов, чтобы сформировать новое правительство.