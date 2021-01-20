США первые в мире обвинили КНР в геноциде уйгуров

США стали первой в мире страной, которая объявила действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе геноцидом и преступлениями против человечности, сообщает издание Axios, ссылаясь на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017 года Китайская народная республика (КНР) под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне».

В твиттере Помпео также появилось заявление госсекретаря о том, что «КНР совершает геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне».

Помпео сообщил, что в число преступлений, которые продолжаются, входят:

произвольное заключение более миллиона уйгуров,

принудительная стерилизация,

пытки задержанных,

принудительный труд,

ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

Помпео заявил о геноциде уйгуров менее чем за 24 часа до того, как истекут его полномочия. Ранее о геноциде уйгуров также заявил избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность сегодня, то есть 20 января. Энтони Блинкен, назначенный на место Помпео, заявил во вторник на слушаниях в Сенате, что он согласен с новым определением.

Axios указывает, что было неясно, примет ли администрация Дональда Трампа решение по этому вопросу до инаугурации Байдена. Несмотря на сильное политическое давление, администрация раньше не делала официального заявления из-за опасений по поводу его влияния на торговые переговоры. В последние недели работы администрации принято оставлять важные политические шаги ее преемнику. Помпео, который широко заявлял о своем стремлении баллотироваться на пост президента в 2024 году, нарушил эту норму, когда сделал заявление во вторник, в свой последний полный рабочий день на посту госсекретаря.

Высокопоставленные представители Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру США, отмечает Axios. При этом скептики отмечают, что сама администрация Трампа сделала все возможное для дискредитации международных институтов, которые можно было бы использовать против Пекина.

Отдельный вопрос, который задают аналитики — почему Помпео не сказал того же самого о геноциде рохинджа в Мьянме, где доказательств геноцида никак не меньше. О Палестине и Кашмире спрашивать даже не будем.

Но в любом случае это лучше чем ничего. Пока мы не уверены как поведет себе администрация Байдена, но если такое определение заставит большой бизнес (включая шоу-бизнес) обходить КНР, это уже шаг в нужном направлении.