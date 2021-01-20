В Иордании начали прививать от ковида беженцев

Иордания начала процесс вакцинации против Covid-19 среди беженцев, зарегистрированных в ООН, что сделало ее одной из первых стран в мире, которые проводят вакцинацию не только среди своих граждан, но и среди беженцев. Эта инициатива является частью общенациональной кампании по вакцинации в Иордании, начатой ​​на прошлой неделе, и в рамках которой каждый гражданин, беженец и проситель убежища имеет право на бесплатную вакцинацию.

По данным Комитета ООН по правам человека (КПЧ ООН), первая партия беженцев была вакцинирована в прошлый четверг. Сорок три иракца и сирийца получили свои дозы в северных иорданских городах Ирбид и Мафрак.

«Есть еще много тех, кто подписался», - говорит пресс-секретарь КПЧ ООН Франческо Берт в интервью «Голосу Америки». «Есть правительственный портал, на котором каждый должен зарегистрироваться. На данный момент зарегистрировано около 250 000 человек, включая беженцев».

Он добавил, что эффективность программы зависит от доступности доз. «Правительство Иордании на данный момент имеет около 3 миллионов доз. В ближайшие месяцы оно планирует охватить около 25 процентов населения».

Сотни тысяч беженцев из конфликтных зон на Ближнем Востоке, таких как Сирия, Ирак, Йемен, Газа и Ливия, стекались в Иорданию на протяжении многих лет, что делает их значительной демографической группой внутри страны. Примерно 80 процентов этих беженцев живут в городских районах и проходят вакцинацию в местных поликлиниках.

УВКБ ООН заявило, что оно тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Иордании в обеспечении вакцинами сирийцев, проживающих в лагерях беженцев, таких как Заатари и Азрак. Тем не менее, Амман и ООН заявили о необходимости дополнительного финансирования помощи для достижения своих целей, при этом, как сообщается, агентство ООН требует еще 370 миллионов долларов.