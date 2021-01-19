Война в Карабахе: новые цифры с погибшими и вопрос о пленных

Азербайджанская армия потеряла не менее 2855 солдат в ходе операции по освобождению оккупированных Арменией территорий в регионе Нагорного Карабаха и его окрестностях, сообщило в понедельник министерство обороны страны.

Министерство обновило список погибших в результате войны в Нагорном Карабахе, которая началась 27 сентября 2020 года и закончилась 10 ноября.

Число погибших, ранее объявленное как 2 841, было обновлено до 2 855 после того, как стало известно о некоторых похоронах и личности умерших.

Сообщив, что 50 солдат все еще числятся пропавшими без вести, министерство также представило общественности список солдат, которые были похоронены.

Между тем, помимо погибших и пропавших без вестей, острым остается вопрос о военнопленных. Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал почему задерживается процесс обмена пленными по принципы "все на всех".

"Вопрос насчет военнопленных - это часть договоренностей, которые были подписаны в ночь с 9 на 10 ноября. Этот вопрос обсуждался в последующих телефонных разговорах президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Алиевым, в моих телефонных разговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и он был частью достаточно продолжительных дискуссий, когда президент Азербайджана и премьер Армении приехали в Москву 11 января", - напомнил Лавров.

Он пояснил, что поначалу наибольшие проблемы были у армянской стороны, потому что необходимо было, чтобы обе стороны - и Азербайджан и Армения, сформировали и передали списки людей, которые пропали и которых они хотят вызволить из плена.

"Азербайджан такие эти списки дал и они были незначительными. И все те, кто был упомянут в азербайджанских списках, были не сразу, но возвращены. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало", - сообщил министр.

При этом он указал, что с армянской стороны списки были предоставлены не сразу и не полностью.

"Впоследствии состоялись обмены тех, кто были участником событий, завершившихся 10 ноября. Но сейчас главным является вопрос, который возник в Гадрутском районе, когда в начале декабря большая группа армянских военнослужащих-призывников была, я так понимаю, туда направлена", - сказал Лавров.

По его словам, эти люди - 62 человека, попали в плен через 7-10 дней, то есть в начале декабря. И так как попали они туда уже после заключение мирного соглашения, то Азербайджан рассматривает их как диверсантов.