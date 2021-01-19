ОАЭ и Египет возобновили авиасообщение с Катаром

Первые прямые рейсы между Катаром и двумя активными участниками блокады - Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами — были совершены в понедельник, после окончания трех с половиной лет регионального кризиса в начале этого месяца.

В понедельник из аэропорта Дохи вылетел первый коммерческий рейс из Катара в Египет — самолет авиакомпании Egyptair в Каир. Вскоре за этим в Доху прибыл рейс Air Arabia из Шарджи в ОАЭ.

Согласно официальной статистике, до 300 000 египтян называют Катар своим домом, и многие из них не могли вернуться домой во время кризиса.

В мае 2020 года разочарованные египтяне устроили акцию протеста у комплекса, где размещалось пустующее тогда посольство Египта. После демонстрации были запущены специальные 18 рейсов для репатриации через нейтральный Оман в соответствии с запретом Каира на прямое воздушное сообщение.

Самолет Qatar Airways также должен был вылететь в Каир в понедельник.

Полеты между Катаром и Саудовской Аравией, которая также открыла сухопутную границу с Катаром, возобновились 11 января.

Напомним, что ранее в этом месяце четыре страны (КСА, ОАЭ, Бахрейн, Египет) подписали декларацию на саммите Персидского залива с Катаром, сигнализируя об окончании блокады.