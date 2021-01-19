Махатхир Мохамад раскритиковал режим ЧП в Малайзии

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в понедельник подверг критике введение чрезвычайного положения в стране, заявив, что правительство потеряло свое право на власть.

«Чрезвычайные полномочия не нужны для борьбы с пандемией. Правительство обладает достаточной властью, и малайзийцы подчиняются всем приказам или директивам, изданным правительством в отношении COVID-19 », - сказал Махатхир в своем официальном блоге.

На прошлой неделе по просьбе премьер-министра Мухиддина Ясина король Малайзии султан Абдулла Султан Ахмад Шах объявил первое за 50 лет чрезвычайное положение, направленное на предотвращение распространения коронавируса. Оно может продлиться до 1 августа, если ситуация не улучшится.

Работа парламента приостановлена, а политическая деятельность и выборы не разрешены. Государство наделено чрезвычайными новыми полномочиями.

Мухиддин Ясин, за которым стоит незначительное большинство, пришел к власти в марте прошлого года. Критики говорят, что новые меры позволяют ему дольше удержаться у власти.

«Объявление чрезвычайного положения устраняет последний остаток демократических прав народа», - сказал Махатхир, ушедший в отставку с поста премьер-министра в прошлом году.

«Это правительство не то правительство, которое они [люди] выбрали. Это закулисное правительство», - сказал Махатхир. «Это правительство теперь потеряло свое большинство и, следовательно, право на власть».

Бывший премьер-министр сказал, что благодаря прокламации правительство меньшинства получило «абсолютную власть управлять».

«Что может сделать премьер-министр с его абсолютной властью, чтобы разрешить этот кризис здравоохранения? Лучшие умы в мире испытывают трудности в сдерживании числа новых случаев. Сможет ли премьер-министр, с его властью сажать людей в тюрьму на срок до 10 лет и налагать штраф в размере пяти миллионов ринггитов, уменьшить количество таких случаев?», - спросил он.

Махатхир сказал, что чрезвычайное положение «предоставило огромные полномочия» правительству, и что «фактически верховенство закона было отменено».

С 3306 новыми случаями общее число заболевших в Малайзии возросло до 161 740, а число смертельных исходов равняется 605.