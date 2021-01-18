Израиль обязан вакцинировать палестинцев — правозащитники

В воскресенье международная правозащитная организация Human Rights Watch добавила свой голос к растущему хору критики в адрес Израиля за то, что он отказывается давать вакцину против коронавируса палестинцам на оккупированном Западном берегу и в блокадном сектора Газа.

В заявлении одной из ведущих в мире правозащитных организаций говорится, что Израиль как оккупирующая держава имеет обязанности в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией по обеспечению поставок медицинских товаров, в том числе вакцин, «недискриминационным образом».

HRW отметила, что Израиль уже вакцинировал более 20 процентов своих граждан, включая жителей незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, и что он должен аналогичным образом вакцинировать палестинцев.

В заявлении говорится, что обязанность Израиля вакцинировать палестинцев «возросла после более чем 50 лет оккупации, которой не видно конца», и отвергается аргумент министра здравоохранения Израиля о том, что вакцинация палестинцев является обязанностью властей Палестины.

«Собственные обязательства палестинских властей по защите права на здоровье палестинцев в районах, где они управляют делами, не освобождают Израиль от его ответственности», - говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн ранее сказал Sky News, что палестинцы «должны научиться заботиться о себе» и что его правительство не может отбирать вакцины у израильских граждан, чтобы предоставлять их палестинцам.

Однако директор HRW по Израилю и Палестине Омар Шакир сказал: «Ничто не может оправдать сегодняшнюю реальность в некоторых частях Западного берега, где люди на одной стороне улицы получают вакцины, а люди на другой - нет, в зависимости от того, евреи или палестинцы».

«Все люди на одной территории должны иметь равный доступ к вакцине, независимо от их этнической принадлежности», - добавил он.

На данный момент Израиль вакцинировал около двух миллионов своих граждан, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что все израильские граждане старше 16 лет будут вакцинированы к концу марта.

К тем, кто имеет право на вакцинацию, относятся палестинские граждане Израиля, палестинские жители Восточного Иерусалима и еврейские поселенцы на Западном берегу, но не четыре с половиной миллиона палестинцев на Западном берегу или в секторе Газа.

HRW заявила, что Четвертая Женевская конвенция обязывает Израиль «обеспечивать медицинское снабжение населения» оккупированной территории, включая «принятие и применение профилактических и превентивных мер, необходимых для борьбы с распространением инфекционных заболеваний и эпидемий» в «максимальной степени доступными ему средствами».

Правозащитники добавляют, что в соответствии с международным гуманитарным правом Израиль по-прежнему является оккупирующей державой на Западном берегу, в Иерусалиме и в секторе Газа, поскольку он контролирует границы, передвижение людей и товаров, налогообложение, безопасность и регистрацию населения в этих районах, среди других аспектов жизни.

HRW заявила, что наличие палестинских властей с ограниченными полномочиями не умаляет обязательств Израиля.

В целом, ту ситуацию, что сложилась с вакцинами в Израиле и Палестине многие правозащитники называют не иначе как «медицинский апартеид».

Палестинская администрация в Рамаллахе сообщила о более чем 100000 случаев заболевания и 1000 смертей от коронавируса на Западном берегу с момента начала пандемии, в то время как власти в секторе Газа сообщили о 45000 случаев заболевания и более 400 смертельных исходах.